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Basket 3x3.
12 giugno 2026 alle 00:26

Al sesto “Rebound Street” anche il Baskin 

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Cagliari si prepara ad accogliere la 6ª edizione di Rebound Street, il festival dedicato alla street culture in programma il 26 e 27 giugno negli spazi esterni del PalaPirastu. Nato come evento di basket 3x3, il progetto ideato dall’ex cestista Roberto Pintor e dal Team Rebound è cresciuto negli anni fino a diventare una manifestazione capace di unire sport, arte urbana e inclusione sociale.
Cuore dell’edizione 2026 saranno ancora una volta i tornei di street basket, affiancati da attività dedicate a skateboarding, breakdance e arte di strada. Particolare attenzione sarà riservata al- l’inclusione, con la presenza del Baskin, disciplina che permette ad atleti con e senza disabilità di giocare insieme. Tra le novità figura invece il progetto “Rebound for Life”, sviluppato con l’associazione Adesso Basta e Nepo per promuovere tra i giovani i temi della sicurezza stradale e della responsabilità condivisa attraverso il linguaggio dello sport. ( ro.r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

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