Passano gli anni, corrono via i decenni ma ci sono autori e voci che non perdono mai la propria intrinseca forza, sempre capaci di ammaliarci ed emozionarci, tirandoci dentro le storie come in un meraviglioso gioco d’illusione. E Ian Fleming fa certamente parte di questo ristretto club: spia e scrittore purosangue inglese, è diventato un’icona dando vita a James Bond, l’agente segreto per eccellenza: 007. Nato nel 1953 con “Casino Royale”, proseguendo con avventure indimenticabili ed emozionanti – ricordiamo “Goldfinger”, “Dalla Russia con amore” e “Moonracker” – mescolando adrenalina e futurismo, Fleming ha creato un mondo macho, facendo di 007 il perno di un universo narrativo che poi sarebbe approdato al cinema, ravvivando e rinnovando un mito senza fine.

L’avventura

Grazie alla meritoria operazione editoriale di Adelphi, 007 rivive e viene giustamente celebrato con una collana dalla livrea elegante e la nuova avventura, “Al servizio segreto di sua maestà” (Adelphi, pp. 277, € 22, tradotto da Massimo Bocchiola) è certamente uno dei libri più avvincenti di Fleming, un doloroso crocevia per il destino di James Bond che sembra finalmente pronto a cambiar vita. Lo ritroviamo in pagina annoiato, ricucendo l’azione con la fine dell’operazione Thunderball. La caccia alla fantomatica organizzazione criminale – la Spectre – langue da troppo tempo e non c’è alcuna traccia del capo, il temibile Ernst Stavro Blofeld. Bond, irresistibile nella sua tendenza a trasgredire le regole prendendo a morsi il bel mondo, fra una bottiglia di bourbon e una corsa in automobile, si reca al casinò e per un gioco del destino conosce la contessa Teresa di Vicenzo, coprendo cavallerescamente le sue perdite al tavolo verde, ammaliato dalla sua bellezza che profuma di disperazione. Scoppia la passione come da copione ma Tracy – come preferisce farsi chiamare – è la figlia di Marc-Ange Draco, il capo della Capu della mafia còrsa, un uomo fiero che si rivelerà cruciale per lo sviluppo della storia.

Il richiamo di M

Bond viene richiamato da M e si ritrova alle prese con il dover «interpretare il ruolo più difficile della sua carriera», vestendo i panni di Sir Hilary Bray, genealogista del College of Arms, riuscendo sotto copertura a penetrare nell’inaccessibile clinica diretta dal conte de Bleuville, in vetta al Piz Gloria, nelle Alpi svizzere. Il Conte altri non è che lo stesso Blofeld, deciso a comprarsi un’altra identità per sfuggire alla giustizia che lo bracca. Così facendo, Bond incapperà nella misteriosa cura cui sono sottoposte dieci belle ragazze inglesi, un trattamento innovativo contro le allergie che si rivelerà una minaccia per l’economia inglese e non solo. Scritto nel 1963 e girato nel ’69, fu l’unico film interpretato da George Lazenby, affiancato da Diana Rigg con Telly Savalas nel ruolo del cattivo.

Leggere Fleming che racconta le avventure di James Bond è piacere allo stato puro. C’è l’eleganza distaccata e superba della penna, l’adrenalina degli inseguimenti in cui 007 rischia più volte di rimetterci la vita e lo charme con cui seduce, cedendo al richiamo della carne per poi tornare a sorseggiare champagne, senza disdegnare la ruvidezza dello schnapps e d’una buona bistecca. Dopo Vesper Lind, il cuore di Bond sembrava inaccessibile ma Tracy – passionale, indipendente e intelligente, tanto da cogliere al volo il vero mestiere dell’uomo al servizio di Sua Maestà – fa breccia nei suoi pensieri e 007 si ritrova a sognare un futuro felice al fianco di una sola donna. È davvero possibile cambiare natura per Bond? E soprattutto, l’acerrimo rivale – Blofeld – si rivelerà una semplice preda o uno spietato predatore? Il risultato è uno dei libri più belli di Fleming, un romanzo pieno di colpi di scena che racconta l’animo di Bond e apre uno squarcio sul suo cuore glaciale da 007.

