Al servizio di un impero da 4 generazioni 

Al banchetto conviviale allestito al ristorante Sa Gana dell’Arbatax Park resort ha trovato posto anche Angelina Moni, 90 anni. È stata una dei quaranta ospiti di Giorgio Mazzella al pranzo riservato ai dipendenti in pensione del gruppo imprenditoriale che, nel 1964, ha inaugurato il Telis. La nonnina è la testimone più longeva di un primato invidiabile: la sua famiglia ha servito la proprietà del Gruppo Mazzella per quattro generazioni. Il primo fu il papà, Mario Moni, toscano d’origine e sardo d’adozione, poi venne il turno di Angelina, governante, che ha lavorato una vita insieme al marito Franco Figus, scomparso nel 2017 all’età di 90 anni, dopodiché sono entrati in servizio i quattro figli (Franco, Agostina, Iva e Tonino) e ora ci lavora Giada, 16 anni, figlia di Franco.

Pranzo emozionale

«È stato un evento carico d’emozione», racconta Giorgio Mazzella (76 anni), patron dell’impero turistico sulla collina di Bellavista. Ha tratto ispirazione dai pranzi con i dipendenti che organizzava ai tempi in cui era presidente della Banca Cis. «Ho prospettato l’iniziativa a qualche vecchio dipendente, trovando subito molto entusiasmo. Averli riuniti di nuovo è stato motivo d’orgoglio». L’imprenditore di Arbatax ricorda Salvatore Figus, classe 1927, originario di Aritzo, che lavorò come boscaiolo e mulattiere alle dipendenze di Attilio Mazzella, padre di Giorgio. Erano gli anni Quaranta. «Nel 1964 iniziò al Telis come guardiano». A signor Figus, che nel 1954 sposò Angelina Moni, la proprietà cedette un vecchio immobile a valle di Bellavista per poter mettere su casa. Lì, tuttora, c’è l’abitazione della famiglia Figus. «Al termine del pranzo - aggiunge Mazzella - abbiamo visitato tutti insieme il resort. È stata una bella giornata». Al banchetto anche due impiegate storiche di Giorgio Mazzella, Rosa Secchi (Tortolì) ed Elisa Selenu (Lotzorai), entrambe in congedo, che hanno lavorato per il colosso turistico rispettivamente per 50 e 40 anni.

Quattro generazioni

Tre boscaioli toscani in trasferta ad Arbatax s’innamorarono di tre donne sarde. Uno di loro, Mario Moni, fu dipendente di Attilio Mazzella. Con lui è iniziata la dinastia Moni-Figus all’interno del Gruppo. Il cerchio (per ora) si chiude con Giada, reduce dalla stagione in uno dei bar del resort. «Io - dice Franco Figus (69) - ho iniziato a 12 anni e lavavo tazzine. Col tempo sono diventato maître, mansione con cui sono andato in pensione. Sono orgoglioso di aver lavorato per la famiglia Mazzella e fiero che la storia continui con mia figlia».