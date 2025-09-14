Al Sennori il “derby d’estate” esperia superata 69-67 a elmas 

Il primo derby stagionale tra le due rappresentanti sarde nella prossima B Interregionale sorride alla Klass Sennori, che nell’amichevole di Elmas supera l’Esperia per 69-67.

Partita intensa al PalaDelrio e indicazioni interessanti per i due coach in vista dei primi impegni ufficiali, previsti per sabato 27 settembre. Nonostante la partenza forte di Hubalek, l’Esperia si lascia preferire in avvio e conduce al 10’ sul 19-17.

Il secondo periodo è caratterizzato dall’equilibri, con i romangini che prima dell’intervallo firmano un mini break di 4 punti che li porta a sorpassare (39-35).

Al rientro in campo il canovaccio resta lo stesso, con l’Esperia che resta in scia ma non riesce a riprendere il sopravvento, allora la Klass ne approfitta per firmare il primo allungo sul 57-49 al 30’, propiziato dai canestri firmati Desole e Hubalek.

Nel finale Sennori prova ad alzare il ritmo e tocca anche il +11, ma i rossoblù reagiscono grazie ai centri di Cabriolu e Picciau e si riportano sul -4 (64-60). La rimonta si completa a 41 secondi dalla sirena con la tripla dello stesso Picciau. L’inerzia sembra poter girare in favore degli esperini, che però a 4 secondi dalla sirena incassano il canestro di Merella che vale il 69-67. Sull’ultima rimessa cagliaritana, il tentativo di Thiam è sfortunato, e Sennori porta a casa una vittoria che fa bene all’autostima.

Poco male per l’Esperia, che ha avuto modo di testare il grado d’inserimento dei nuovi arrivati Morgillo e Frattoni. Oggi (18.30, Terrazze di Calamosca), presentazione ufficiale della squadra ad autorità e sponsor.



