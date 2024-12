Al Selargius basta la zampata di Pisano 

Selargius 1

Calcio Pirri 0

Selargius (3-5-2) : F. Murtas; Pancotto (17’ pt Bandinu), Capelli, Salis (45’ pt Porcu); Berti, Cannas, Lepore, Mainas, Felleca; Argiolas (37’ st Minà), Pisano. In panchina Cambarau, Campus, Porta, Virdis, Reginato, Sanfilippo. Allenatore Giordano.

Pirri (4-3-3) : Grosso; Palmas (29’ st A. Murtas), Meloni, Cogoni, Cabiddu; Nenna (27’ st Mastromarino), Corda, Pandori (37’ st Ambu); O. Loi, Manconi (13’ st Catta), Marco Sanna (17’ st V. Loi). In panchina Mas. Sanna, Nicola, Civile, Maganuco. Allenatore Busanca.

Arbitro : Putzolu di Cagliari.

Rete : nel primo tempo 35’ Pisano.

Note : ammoniti Cannas, Salis, Palmas, Mainas, Cabiddu, Cogoni, Corda.

SELARGIUS. Al Selargius basta un gol per battere il Pirri e agganciarlo in classifica. Nel primo tempo al 26’ Argiolas si gira e serve sulla sinistra Felleca che, contrastato, calcia alto da ottima posizione. Un minuto dopo azione personale di Mainas che serve Pisano il cui tiro però va sul fondo. Padroni di casa avanti al 35’: Argiolas libera Pisano al limite, il giocatore controlla e scaglia un rasoterra che supera Grosso. Nel lungo recupero (3’ per gli infortuni di Pancotto e Salis, costretti al cambio) Pirri pericoloso con un cross di Nenna senza deviazioni che quasi entra e un tiro di Omar Loi parato dall’ex Fabio Murtas.

Nella ripresa Selargius vicino al raddoppio prima con una punizione di Fabio Argiolas, poi con una battuta di Felleca salvata sulla linea. Per la squadra di Franco Giordano terza vittoria nelle ultime quattro.

