Al Sardegna Open  qualificazioni al via Ecco il main draw 

Si gioca. Con i primi match delle qualificazioni, inizia questa mattina, alle 10, l'edizione 2026 dell'Atp Challenger 175 di Cagliari. Tra i sedici tennisti che si contenderanno i quattro pass in palio per l'accesso al tabellone principale, ci sono anche alcuni sardi. Con l'algherese Lorenzo Carboni (numero 6 del tabellone cadetto, esordirà contro Manuel Mazza), ci sono anche tre alfieri del circolo ospitante, il Tc Cagliari, in tabellone grazie a una wild card: Nicola Porcu, Diego Pinna e Lorenzo Rocco. Porcu, campione regionale in carica e pronto a gettarsi nella mischia, ieri mattina si è allenato con il polacco Hubert Hurkacz, ex numero 6 del mondo e arrivato a Monte Urpinu con una wild card per il main draw in tasca. Per lui subito un sorteggio non agevole: il giapponese Rei Sakamoto, numero 1 delle qualificazioni). Per Pinna c'è il numero 2, l'ellenico Stefanos Sakellaridis, mentre Rocco (classe 2009 e finalista ai Campionati Italiani Under 16) sfiderà Luca Potenza, numero 5 del seeding. In campo anche Fabrizio Andaloro contro il colombiano Nicolas Barrientos, Federico Arnaboldi (fresco finalista nell'Itf del Forte Village terminato sabato) contro Luca Castagnola, Enrico Dalla Valle opposto al tedesco Constantin Frantzen e Giovanni Fonio contro lo statunitense Ryan Seggerman.

Il main draw

Non ci sarà Flavio Cobolli, ancora impegnato nell'Atp1000 di Madrid, e con lui anche gli altri tennisti in gara alla Caja Magica. La prima testa di serie sarà l'argentino Mariano Navone, vincitore qui nel 2024 e in campo nel secondo turno come il francese Adrian Mannarino, il portoghese Nuno Borges e l'argentino Roman Burruchaga. Completano il seeding Lorenzo Sonego (subito opposto a Mattia Bellucci), il polacco Hubert Hurkacz, l'argentino Juan Manuel Cerundolo e lo statunitense Marcos Giron. In tabellone altri sei italiani: Matteo Berrettini, Andrea Pellegrino, Matteo Arnaldi, Stefano Travaglia e le wild card Federico Cinà e Gianluca Cadenasso.



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