Al Santo Sepolcro c’è “Miele amaro” 

Oggi alle 19 nella Cripta della chiesa del Santo Sepolcro è in prograªmma un omaggio a Salvatore Cambosu e alla sue celebre opera antologica Miele Amaro. A settant'anni dalla sua pubblicazione le compagnie artistiche Casa di Suoni e Racconti e Teatro del Segno celebrano uno dei testi più importanti della letteratura sarda contemporanea.

L’appuntamento rientra tra gli eventi della a 17ª edizione della rassegna di spettacolo tra Parola e Musica - Significante, quest’anno intitolata Mutos. Sarà uno spettacolo-concerto in cui l’attore Stefano Ledda e il musicista e compositore Andrea Congia daranno voce e forma a storie di una Sardegna arcaica e proiettata al futuro.

In programma anche “A bellu a bellu. Cagliari sul giornale”, un tour alla scoperta della Città attraverso i quotidiani. Questa volta il tema proposto sarà la Storia di Cagliari raccontata attraverso il contributo di importanti giornalisti che hanno vissuto la Città. L’inizio del Tour è fissato per le 17 nella ex sede dell’Unione Sarda (viale Regina Elena 14). Il Tour sarà condotto dallo studioso ed esperto di Storia della Sardegna Maurizio Pretta e dalle guide turistiche dell’Associazione Culturale Sardegna - L’Isola che Vorrei, e si articolerà, passo dopo passo, tra le vie del centro storico rivelando vicende, curiosità e aneddoti. L’appuntamento è parte delle attività del progetto BlessedScape - Cresias de Sardigna e del suo segmento cagliaritano Kar El - La Città di Dio

Per prendere parte allo spettacolo e al tour è consigliabile prenotare al numero 3453199602. Info: www.traparolaemusica.com.

