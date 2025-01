Al Sant’Elia Ranieri abbatte i leccesi 

Serie A ‘90-91, all’ultima di un’andata fallimentare il neopromosso Cagliari di Ranieri cade rovinosamente a Bari (4-1). É penultimo in classifica a 10 punti, lontano di 5 dal Lecce che occupa il quintultimo posto che vale la salvezza. I rossoblù affrontano con ben altro piglio il girone di ritorno e il 14 Aprile 1991, quando è in programma lo scontro diretto con i salentini - sempre quintultimi - gli sono indietro di un solo punto. Il Sant’Elia è una bolgia, la vittoria varrebbe il sorpasso e forse l’intera stagione. Il Cagliari parte subito a tutta sfiorando il gol con Cornacchia ed Herrera e un gran gol di Cappioli è annullato per off-side. Il Lecce, in inferiorità numerica per il rosso ad Altobelli, è chiuso nella sua metà campo. Al 31’ la svolta: “Pepe” Herrera attacca la profondità e, dopo uno scambio con Fonseca, segna di testa dopo un sombrero al portiere leccese Zunico. Dopo aver rischiato il pari - palo di Pasculli su punizione – nella ripresa i ragazzi di Ranieri cercano il gol della sicurezza che arriva al 15’. Zunico respinge centralmente un tiro di Fonseca e per El Principe Francescoli è un gioco raddoppiare. Al 90’ è festa grande per i 35.000 tifosi che per la prima volta dopo mesi “vedono” quella salvezza che sarà conquistata il mese successivo a Bologna con un turno d’anticipo.