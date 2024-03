Al Sant’Elena rimane la speranza-playout 

Quartu. A sei giornate dalla fine, e con un turno di riposo da scontare, è ormai certo che il Sant’Elena - ultimo a quota 17 punti insieme con la Villacidrese - non potrà raggiungere la salvezza diretta, fissata a una quota superiore ai 33 punti. Un’eventuale permanenza in Eccellenza passerebbe, ancora una volta, dagli spareggi playout, come accaduto lo scorso anno. Ma l’attuale margine tra Calangianus (tredicesimo con 32 punti) e Carbonia (quattordicesimo con 24) è superiore a 6 punti e dunque c’è il rischio, più che concreto, che non si disputino gli spareggi.

Una stagione maledetta quella dei quartesi, malgrado una storica finale di Coppa Italia persa contro l’Ossese. L’arrivo a fine gennaio di Maurizio Rinino, subentrato all’allenatore-giocatore Fabio Vignati, ha rivitalizzato l’ambiente anche se con una situazione di fatto già compromessa. «È innegabile che il rammarico sia grande», spiega il presidente Luca Meloni, «non ci aspettavamo di fare un campionato così al di sotto delle aspettative. La responsabilità principale ricade su di noi, su di me in particolare. Abbiamo dato fiducia a figure che, nel corso della stagione, hanno dimostrato di non meritarla, a discapito di altre che avrebbero dovuto ricevere maggior supporto. Vogliamo dare il massimo in queste ultime partite, con l’obiettivo di chiudere al meglio un campionato che ancora non ci vede retrocessi. In futuro continueremo a lavorare con impegno e dedizione per lasciare un’impronta importante nella storia del Sant’Elena». (a. mat.)

