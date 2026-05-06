Al Sant’Elena pallone, psicologi e nutrizionisti 

Visione, metodo, valori. Le tre parole d’ordine del Sant’Elena Quartu, società storica della terza città della Sardegna che ancora oggi vuole essere un punto di riferimento e un modello da seguire.

Roberto Fiori, responsabile organizzativo del club biancoverde, mette al centro del progetto i ragazzi: «Non sono semplici calciatori ma ragazzi accompagnati in un percorso di crescita a 360 gradi. Ogni squadra è supportata da uno staff qualificato e accanto al lavoro tecnico sul campo trovano spazio incontri con psicologi formativi e nutrizionisti. Il Sant’ Elena Quartu crede fermamente che la formazione mentale e uno stile di vita sano contino quanto, se non più, di un allenamento».

L’ambiente è un altro fattore determinante. «L’obiettivo è offrire ai ragazzi opportunità concrete in un luogo sano, stimolante e ambizioso dove ognuno possa esprimere il proprio potenziale, dentro e fuori dal rettangolo di gioco. Legami forti, orizzonti ampi». La società è affiliata al Progetto Academy del Cagliari Calcio, un legame che rappresenta un’importante occasione di crescita e confronto con una realtà professionistica di alto livello. Ma non è l’unica collaborazione, come conferma il responsabile tecnico Luca Lapa: «La partecipazione al progetto Area di Sviluppo territoriale della Figc ci inserisce in un percorso riconosciuto a livello nazionale che promuove metodi di lavoro moderni e linee guida condivise per lo sviluppo del calcio giovanile sul territorio. Come quella con il Cagliari Calcio. Sono collaborazioni che non sono semplici etichette ma strumenti concreti per alzare continuamente l’asticella della qualità».

Resta il problema comune a tante società dell’hinterland cagliaritano: «A Quartu non c’è una struttura agibile nel vero senso della parola e abbiamo trovato ospitalità nei campi Veritas a Selargius. L’augurio è, un giorno, di poter avere una nostra casa nella nostra città».

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