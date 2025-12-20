Al Santa Teresa basta una rete con l’Atletico Uri 

Santa Teresa 1

Atletico Uri 0

Santa Teresa (4-4-2) : Pedelacq; Canu (43’ st Alluttu), Minnelli, Braga, Traore; Ziani, Generoso, Owen (34’ st Gavagni), Djedje; Siamparelli (30’ st Amin), Carlander. In panchina Secci, Mamadou, Sardo, Desini, Arbus, Sanna. Allenatore Levacovich.

Atletico Uri (3-5-2) : Cherchi; C. Piga (19’ st Basciu), Canavesio, Iacob (40’ Monti); Dore (38’ st F. Scanu), L. Scanu, G. Piga, F. Piga (32’ st Marini), Leomanni (1’ st Ravot); Ricci, Arnaudo. In panchina Atzeni, Meloni, Lubrano, Lambroni. Allenatore Paba.

Arbitro : Fresu di Sassari.

Rete : primo tempo 7’ Carlander.

Note : ammoniti Siamparelli, Generoso, Djedje (S), G. Piga (AU). Recupero 1’ pt-5’ st. Spettatori circa 200.

Santa Teresa. Con una rete di Carlander il Santa Teresa piega l’Atletico Uri quarto della classe nella 15ª giornata di Eccellenza e si regala la prima vittoria casalinga in campionato. «Abbiamo infranto il tabù cambiando atteggiamento: abbiamo sbloccato subito il risultato con un gol fortunoso e avuto la possibilità di chiudere la gara, ma abbiamo anche rischiato di subire il pareggio», spiega l’allenatore di casa Levacovich, «sul piano tecnico non è stata una bella partita però va bene così: girare con 14 punti non era scontato», aggiunge il tecnico sassarese, che si gode il secondo successo consecutivo e il balzo in classifica al quartultimo posto.

Alla ripresa si torna al Buoncammino per lo scontro diretto col Sant’Elena.

RIPRODUZIONE RISERVATA