Al San Paolo primo successo in A di Ranieri 

La prima vittoria da allenatore in Serie A per Claudio Ranieri è arrivata proprio in un Napoli-Cagliari: il 16 settembre 1990, coi partenopei campioni in carica, i rossoblù neopromossi si impongono 1-2.

Colpo esterno

Sembra una partita scontata, col Napoli di Bigon imbattuto in casa da 17 mesi e il Cagliari che al suo ritorno in Serie A ha perso 0-3 alla prima giornata con l'Inter. Ma l'inerzia cambia al 28', quando Alemão fa fallo di reazione su Cornacchia e riceve il rosso diretto. I rossoblù sfruttano l'uomo in più e colpiscono al 34', da destra proprio Cornacchia fa assist al centro per la battuta a rete di Rocco. In chiusura di primo tempo fallo di Valentini su Silenzi: non c'è Maradona, il rigore lo trasforma Careca. Dopo una traversa colpita da Silenzi il Cagliari di Ranieri fa sua la gara al 69': gran palla di Francescoli per Fonseca e sinistro potente deviato da Corradini che finisce sotto la traversa.

Il bilancio

Solo 5 vittorie del Cagliari a Napoli, 1990 compreso: le altre 0-2 il 26 ottobre 1969 nell'anno dello scudetto, 1-2 il 27 febbraio 1994 con doppietta di Oliveira, 0-2 il 26 agosto 2007 alla prima giornata e 0-1 il 25 settembre 2019 con gol di Castro allo scadere nella più recente. I pareggi sono 12, le sconfitte 26.