Al San Camillo visita dei vertici Asl 

Come annunciato nei giorni scorsi, nel pomeriggio di ieri, il direttore dell’Asl 3 Paolo Cannas si è recato in visita al San Camillo di Sorgono. Ad accompagnarlo il direttore sanitario Peppino Paffi, il capo dipartimento dell’area medica Mauro Pisano, l’esperto in interventistica Franco Badessi, il responsabile della medicina al San Francesco di Nuoro, Salvatore Zaru.

Prima tappa le nuove sale operatorie. Dotate delle più moderne tecnologie, saranno operative in tempi celeri. Intenzione aziendale, dotarle delle strumentazioni assenti, permettendone la piena funzionalità. Il tutto, a supporto della cosiddetta “week hospital”, per un San Camillo centrale e di ampio respiro. E infatti non è mancato un salto anche dei nuovi spazi del nosocomio, indirizzati proprio alla chirurgia breve. Nell’occasione, la presentazione ufficiale del nuovo primario di chirurgia, Francesco Cabras. Proveniente dall’azienda ospedaliero universitaria di Monserrato, da settembre sarà in servizio. «Una tappa non casuale - ha spiegato Paolo Cannas - intendiamo valorizzare le potenzialità del presidio e siamo certi che l’arrivo di Cabras, l’apertura delle nuove strutture e il contributo di tutti i sanitari saranno preziosi per il territorio. Ci saremo e continueremo a fare la nostra parte». A margine della visita l’incontro con una delegazione del comitato Sos Barbagia-Mandrolisai, rassicurato dallo stesso Cannas sull’impegno di valorizzare l’ospedale, non depauperandolo. All’orizzonte nuove iniziative insieme alla Comunità montana sui Fondi Snai, con nuovi infermieri di comunità e ulteriori servizi al cittadino.

RIPRODUZIONE RISERVATA