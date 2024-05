Al Salone Off la cultura sarda è con Isole migranti - Esili urbani  

A Torino da oggi a domenica Isole migranti - Esili urbani, la rassegna dedicata alla cultura sarda e mediterranea organizzata nell’ambito del Salone Internazionale del Libro di Torino Off. Tre giorni di presentazioni, laboratori, concerti e proiezioni a cura dell’Associazione dei Sardi in Torino A. Gramsci, Babelicae Mescla (Università degli Studi di Torino), in collaborazione con Arci, Fasi e diversi enti del Terzo settore e l’ateneo di Cagliari.

Oggi

Si inizia (alle 18) al Polo del ’900 della Fondazione Piemontese Gramsci con il volume sulla Turchia di Fulvio Bertucelli accompagnato dalla musica anatolica di Nihat Aksoy. Si prosegue nella sede dei sardi di Torino in via Musiné con lo show cooking “L’arte dei culurgiones”, con il concerto di Chiara Effe. Poi Clara Murtas, autrice di “La grotta della vipera. Dialoghi impossibili sul femminicidio”, Abbà Edizioni, e Giulia Pizzolato, co-autrice di Lo Spazio “Non-solo mamme: pratiche educative circolari oltre la vulnerabilità”, sempre Abbà. Dialogano con le autrici Stefania Aoi e Sara Cariola.

Domani

Il primo appuntamento è alle 17.30 con Giuseppe Seche dell’Università di Cagliari, autore di un libro sulla proiezione mediterranea della Sardegna nel Tardo Medioevo, con Enrico Laerte Corona. Alle 18.30 Piergiorgio Pulixi presenterà “Per un’ora d’amore”, Rizzoli, con Pasquale Ruju. A seguire cena di contaminazioni mediterranee tra Sardegna e Kurdistan in compagnia della poetessa Pasqualina Deriu prima del concerto “Parlami d’amore. Musica e poesie da Istanbul al Salento” con Francesco Partipilo (sassofono), Massimiliano Carrino (voce e chitarra) e Murat Cinar, voce narrante.

