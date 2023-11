Al Sacrario militare l’omaggio ai caduti di tutte le guerre 

I cimiteri sono pieni da oltre una settimana, ma il calendario dice che è quella di ieri la giornata in cui si commemorano i defunti. Per questo ieri mattina il sindaco Paolo Truzzu ha voluto rendere omaggio sindaci deceduti, andando a deporre una corona di fiori per ciascuno di loro nei cimiteri cittadini.

Dopo, Truzzu partecipato alla cerimonia di commemorazione dei caduti di tutte le guerre che si è tenuta al Sacrario Militare del Cimitero di San Michele.

La cerimonia, presieduta dal comandante del comando marittimo autonomo Ovest e del presidio interforze della Sardegna, contrammiraglio Enrico Pacioni, si è svolta alla presenza delle massime autorità civili, ecclesiastiche, consolari e militari sarde nonché delle associazioni combattentistiche e d'Arma.

La messa

A celebrare la messa in suffragio di tutti i caduti e in ricordo dei defunti è stato l’arcivescovo Giuseppe Baturi, concelebrante padre Mariano Asunis, decano della XVI zona pastorale dell’ordinariato militare e dai cappellani militari dell’Isola. Suggestive la lettura della preghiera della Patria e la deposizione delle corone d’alloro sul monumento ai caduti e sui “cippi” dei campi inglese e tedesco.

Infine, una compagnia in armi composta da militari della quattro Forze Armate e della Guardia di Finanza, ha reso gli onori in armi sulle note dell’Inno del Piave eseguito dalla banda musicale della Brigata Sassari.

Giovedì a Bonaria il presidente della Regione Christian Solinas aveva reso omaggio, nel cimitero di Bonaria, a Luigi Crespellani, mentre ieri si è recato a Iglesias a rendere omaggio a Roberto Frongia, ex assessore morto due anni fa, a Villacidro dove riposa Salvatore Angelo Spano e a Oristano, terra dei presidenti Alfredo Corrias, Lucio Abis, Alessandro Ghinami e Mario Puddu, e dell’onorevole Ignazio Manunza.

