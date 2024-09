Al “Saba” primo test: Selargius batte Virtus 

Il campionato incombe e la fase di rodaggio procede spedita. A due settimane dal via del torneo di Serie A2 Femminile, previsto per il weekend del 6 ottobre, San Salvatore Selargius e Virtus Cagliari hanno incrociato le armi per la prima volta venerdì nella finale del Memorial Saba, tradizionale appuntamento pre stagionale del basket in rosa.

Al PalaVienna c’è stata poca storia, almeno in termini di punteggio: 80-52 in favore delle giallonere, scappate sul +24 fin dalle prime battute e poi capaci di tenere in mano le redini dell’incontro fino al 40’ guidate dai 23 punti dell’ala/pivot svizzera Lea Favre, parsa già a suo agio nei meccanismi di coach Chimenti. Nonostante il largo passivo accusato alla sirena, le virtussine non disperano di certo. La prova nel Memorial Saba è stata infatti viziata da alcune importanti assenze nel settore lunghe (El Habbab e Cadoni), mentre le altre nuove arrivate sono state capaci di esprimersi su buoni livelli: dalla polacca Naczk a Peric, passando per la promettente playmaker Trozzola. La strada imboccata, per entrambe, sembra essere quella giusta.

