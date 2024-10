Al “Rossi” lo show sugli ostacoli  

È tutto pronto al Campo “Generale Rossi” di Cagliari per la prima edizione del Sardegna Gran Tour, una kermesse equestre che porta per la prima volta nell’Isola un Concorso ippico internazionale di quattro stelle. Un avvenimento senza precedenti che ha permesso di tirare a lucido la parte dedicata all’equitazione dell’impianto, con un occhio di riguardo al manto erboso del campo di gara e alle tribune, aumentate per ospitare le diverse migliaia di spettatori che non mancheranno a questa prima assoluta sarda.

Organizzato dalla EquiEvent in collaborazione con l’Anac Sardegna e il contributo della Regione, il CSI4* inizia oggi dalle 10 con in campo i cavalli di 6 anni prima e 7 anni dopo, fino alla categoria clou di oggi, la 150 a due fasi con 57 mila euro di montepremi.

Domani e domenica stesso programma, in chiusura il Gran Premio con ostacoli sino ad un metro e 55 centimetri dotato di un prize money di 106 mila euro. Un record per un gran premio che porta il totale dell’intero weekend a quasi 320 mila euro, 297 mila nel CSI4* e il resto nel CSI1*.

In campo

E con un montepremi del genere anche gli iscritti sono da record, ad iniziare dagli italiani Emanuele Gaudiano, il cavaliere azzurro più in alto nella classifica mondiale, Bruno Chimirri, campione europeo con la nazionale italiana, Roberto Turchetto, Francesca Ciriesi, campionessa italiana nel 2022, Elisa Chimirri, giovane promessa del salto ostacoli nazionale e dai fratelli sardi Correddu, Francesco e Lorenzo, che dopo aver mosso i primi passi a cavallo in Sardegna, hanno spiccato il volo verso il professionismo seguiti dai genitori Giovanni Battista ed Esmeralda Pecchio. Ma non solo la bandiera tricolore sarà issata al “Rossi”: sono attesi infatti cavalieri e amazzoni da Austria, Belgio, Svizzera e Germania, per un totale di otto nazioni rappresentate. E con questi numeri anche la Sardegna è ben presente con due cavalieri che prenderanno parte all’internazionale 4 stelle: il campione sardo Gianleonardo Murruzzu e il vice campione sardo Antonio Meloni che, con i suoi vent’anni, è anche il più giovane iscritto. Sardi presenti anche nelle categorie del CSI1 stella che farà da contorno al più importante 4 stelle con le prove riservate ai cavalli di 6 e di 7 anni e le categorie open con salti da 115 sino a 135 cm.

Il progetto

I percorsi del “4 stelle” saranno preparati dal course designer Uliano Vezzani, uno dei migliori del mondo che, per la prima volta, disegnerà i percorsi in un campo di gara sardo e con le giuste insidie di un concorso così importante. L’ingresso è gratuito.

RIPRODUZIONE RISERVATA