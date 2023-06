Al Rosario via le transenne, nella piazza tornano i tavolini 

Aggiustato il muretto che impediva la piena vivibilità e sicurezza in piazza del Rosario. Gli operai sono intervenuti rimuovendo le due transenne definite dai residenti «uno scempio, indecorose e poco dignitose». Il muretto, danneggiato da un’auto in difficoltà mentre svoltava, è stato rimesso a nuovo in poco meno di una giornata dopo mesi di disperata attesa. La proprietaria del bar Chez Christine ha potuto, finalmente, reinserire i tavolini mancanti per i suoi clienti. Ora cittadini e visitatori (in costante aumento per via dei numerosi musei e spazi culturali) possono godere in serenità della piazza che riunisce grandi e piccini nel cuore di Santu Predu. (g. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA