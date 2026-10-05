Al Rosario commosso addio al sarto-stilista 

«Giuseppe ha stabilito con le persone un rapporto particolare: indossando i suoi abiti si aveva la sensazione di aver instaurato qualcosa di personale con lui». Parole toccanti, pronunciate ieri pomeriggio dal parroco don Giuseppe Mattana, in una chiesa del Rosario gremita come non mai. Nuoro ha dato l’ultimo saluto al sarto-stilista Giuseppe Pinu, morto domenica a 53 anni in modo improvviso. In via La Marmora saracinesche dei negozi abbassate, in segno di lutto. Assente la madre, ricoverata in ospedale dopo un malore.

«Nella nostra scuola i ragazzi realizzano un percorso formativo completo. Acquisiranno una preparazione personale che potrà portarli ovunque a fare moda». Giuseppe Pinu parlava così. Era il sarto di tutti, soprattutto era un visionario. Amava la sua terra, Nuoro, e la moda. Le sue giornate erano imbastite con cura, come i suoi abiti. La porzione di quotidianità a cui teneva di più era dedicata agli allievi. Agli stilisti di domani. Quelli che il figlio d’arte formava, in una scuola vanto di un’intera Isola. Ago, fili e forbici. Poi tessuti di qualità. E accanto sempre l’inseparabile Lucia. Prima allieva, quindi moglie e braccio destro. Poi, ovvio, Nicolò. “I Pinu”, come dicono a Nuoro. I fratelli inscindibili. Mani fatate e una voglia matta di diffondere buon gusto e creatività. (g. l.)

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