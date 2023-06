Al Roland Garros quarto Ruud-Rune 

Soltanto a tarda notte è stato definito a Parigi l’ultimo quarto di finale del Roland Garros: dopo Carlos Alcaraz-Stefano Tsitsipas, Novak Djokovic-Karen Kachanov, ieri si è aggiunto quello scandinavo tra Casper Ruud e Holger Rune (come a Roma, vinse Rune). Ma se il norvegese, n. 4 del mondo, si è liberato del cileno Nicolas Jarry in tre set (pur combattuti, 7-6, 7-5, 7-5), il ventenne danese, numero 6 del mondo, ha dovuto lottare per battere l'argentino Francisco Cerundolo e soltanto al tie break del quinto set (10-7). Il punteggio finale: 7-6, 3-6, 6-4, 1-6, 7-6, in quattro ore di gioco.

Tra le donne si giocheranno: Swiatek-Gauff, Haddad Maia-Jabeur, Muchova-Pavlyuchenkova e Svitolina-Sabalenka.

Wheelchair ad Alghero

Aveva da giocare due finali ma si è ritrovata con due secondi posti. Marianna Lauro ha soltanto sfiorato l’exploit al Riviera del Corallo Open Itf Uniqlo Wheelchair Tennis Tour sui campi del Tc Alghero. In singolare la ploaghese ha perso 6-0, 6-2 contro la cinese Jinlian Huang. In doppio, con l'austriaca Christina Pesendorfer, è stata sconfitta 6-3, 6-3 da Huang e dalla statunitense Elizabeth Williams. Titolo maschile per l'olandese Robin Groenewoud (6-2, 6-1 al cileno Jaime Sepulveda), mentre tra i Quad, 6-0, 6-4 di Alberto Saja sull'elvetico Giuliano Carnovali. Il sassarese Mario Cabras vince il Consolation sull'argentino Matias Dagosto. ( a.bu. )

RIPRODUZIONE RISERVATA