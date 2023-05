Al Roland Garros avanti  Fognini, Sonego, Musetti 

parigi. Solo applausi per il 36enne Fabio Fognini al Roland Garros. Il ligure, dopo aver eliminato la testa di serie n.10 Auger-Aliassime ha avuto la meglio in tre set anche dell'australiano Jason Kubler (n.69 Atp), per 6-4, 7-6, 6-2, con un match attento e di qualità soprattutto per il primo set e mezzo. Un solo calo a fine secondo parziale. L'azzurro n.130 del ranking affronterà l'austriaco Sebastian Ofner (n.118, ma ha battuto la testa di serie n.24, lo statunitense Sebastian Korda) e non si vuole fermare. Altrettanto netta è stata la vittoria di Sonego sul francese Ugo Humbert, al quale non è bastato il sostegno del pubblico per evitare di perdere 6-4, 6-3, 7-6. Niente da fare per Arnaldi, battuto in poco meno di tre ore di gioco da Denis Shapovalov, n.26 al mondo, impostosi 6-2, 3-6, 6-3, 6-3. L'azzurro si è comunque garantito il nuovo best ranking e passerà dal n.106 al 94. Sicura anche la marcia di Lorenzo Musetti: 6-1, 6-1, 6-2 al russo Alexander Shevchenko.

Non riesce a imitarli il 22enne Matteo Arnaldi, all'esordio in un torneo dello slam, che si ferma al secondo gradino. La sfortuna continua invece a perseguitare Camila Giorgi, costretta al ritiro per il riacutizzarsi del problema al ginocchio destro che l'aveva già fermata al Masters 1000 di Madrid, mentre è stata eliminata sul campo Sara Errani (6-3, 6-0 con la romena Irina-Camelia Begu).

