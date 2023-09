Al rogo l’auto di un’imprenditrice 

L’accelerante, probabilmente del liquido infiammabile, è stato versato attorno all’una della notte tra lunedì e martedì nella parte anteriore dell’Alfa Romeo 147 grigia, parcheggiata tra via Lazio e via Piemonte, poco distante dall’ingresso della palestra Coni. L’auto, di proprietà di Monica Carta, imprenditrice nel ramo dell’infortunista stradale e segretaria provinciale del Partito socialista eletta all’inizio di luglio, è andata completamente distrutta nella parte del vano motore. Un attentato di chiara matrice dolosa per gli investigatori, anche se la stessa Carta al telefono è incredula. «L’auto era vecchia, non credo sia collegabile alla mia attività - dice tranquilla - penso più che sia stato un corto».

Le fiamme

Era da poco passata l’una di notte. L’allarme è stato praticamente immediato. A farlo scattare infatti, da quello che si apprende, sono stati dei ragazzini che passavano in strada. Sul poso sono arrivati i vigili del fuoco che hanno immediatamente domato le fiamme circoscrivendo in parte i danni. L’auto, una vecchia Alfa Romeo 147, era della famiglia Carta e non ad uso esclusivo della segretaria cittadina del Psi. I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme, ma la parte anteriore del mezzo è andata completamente distrutta. I danni sono ingenti e il mezzo risulta irrecuperabile.

Le indagini

Sul posto sono giunti gli uomini della polizia di Stato, che hanno avviato gli accertamenti, anche gli esperti dei vigili del fuoco hanno esaminato il mezzo. Per gli inquirenti non ci sarebbero dubbi sulla matrice dolosa del gesto. Sarebbe stato ritrovata qualche traccia di un accelerante nella parte anteriore dell’auto da dove le fiamme si sono propagate. Nella zona non ci sarebbero telecamere che possano aiutare gli inquirenti a far luce sul gesto.

Nessun nemico

In mattinata Monica Carta è più che serena. «Non credo si tratti di un gesto volontario che volesse colpire me. Perché? Se volevano c’era anche un’altra auto di proprietà», dice. «Io sono più dell’idea che si tratti in un cortocircuito, anzi ne sono convinta».

La Carta a luglio è stata eletta neo segretaria provinciale del Psi a Nuoro, e pochi giorni fa è intervenuta insieme al leader regionale Rocco Celentano nel dibattito sull’UniNuoro. Conosciuta in città per il suo impegno ma anche per la sua attività imprenditoriale come socia fondatrice della Infortunistica Stradale - Media Service. «Mi è capitato anche per lavoro di occuparmi di sinistri dolosi - racconta - è ora di finirla con queste cose».

