Al rogo il trattore di un contadino 

Gli incendiari hanno lasciato sul trattore anche una pompa, dopo aver aperto il serbatoio. Chiaro segnale che l’origine dell’incendio che ha distrutto un trattore è dolosa. Del mezzo, un Same cingolato Explorer 80, è rimasta soltanto la carcassa annerita dalle fiamme. Giovanni Pani, 22 anni, di Tertenia, dovrà acquistarne uno nuovo per proseguire la sua attività nell’azienda agricola. Il rogo è scoppiato intorno alle 20.30 di sabato scorso in un terreno di Rio Alinus che il giovane agricoltore aveva iniziato ad arare. «Non ho idea da dove provenga il messaggio. Non ho mai subito intimidazioni e dunque non riesco a spiegarmi l’accaduto», afferma Pani, papà di un bimbo di 9 mesi, che ora dovrà rimboccarsi ancor di più le maniche per dotare la sua azienda di un nuovo trattore. «Mi costerà 20 mila euro, soldi che vogliono lavorati».

Sul posto, sabato sera, oltre ai vigili del fuoco di Lanusei, è intervenuta la pattuglia dei carabinieri della stazione di Perdasdefogu, impegnata in un servizio di controllo del territorio, che ha avviato le indagini per risalire al responsabile dell’attentato incendiario. La ricostruzione dell’accaduto non si annuncia semplice, anche perché quell’area di campagna, al di là dell’Orientale, a poca distanza alla nuova stazione di servizio di Tertenia, non è videosorvegliata. «Ci sono indagini in corso, so solo che i danni ammontano a circa 15 mila euro», si limita a dire Pani, che si dice sconsolato per l’attentato di cui è stato vittima. «Allevo capre e pecore ed eseguo lavori agricoli. Ora dovrò rialzarmi».

