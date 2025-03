«Al rogo gli speculatori dell’eolico» 

Il leggero e ritmato battito dei trampoli di legno dei Cambas de Linna sulla strada ha dato il via, ieri pomeriggio, alla 23ª sfilata del Carnevalinas, promosso dalla Pro Loco e dall’amministrazione di Guspini. Tra i quattro gruppi a piedi e 19 carri allegorici, un fiume di persone ha riempito le strade in una giornata che ha unito colori e maestria dei cartapestai.

Tante le tematiche affrontate in maniera satirica, dal riscaldamento climatico alle tradizioni, ai popoli lontani, alla natura e alla speculazione energetica. Ad aprire i Cambas de Linna, «un’antica usanza guspinese che non affonda le sue radici nella notte dei tempi, ma risale a oltre settant’anni fa - spiega Mirko Ariu - Pierino Loi e Vincenzo Sanna nei primi anni ’50 si cimentarono nelle prime uscite per il paese, suscitando stupore e gioia tra i compaesani». Un’emozione che si è ripetuta anche ieri.

Il corteo

Dal gruppo “Hsinu” una scenografia volta a sensibilizzare il pubblico sull’assalto energetico alla Sardegna. «Un modo originale per esprimere dissenso contro eolico e fotovoltaico», ha spiegato Francesco Marras.

Nei vari flash mob, le multinazionali con i loro boss hanno trasportato una pala alta tre metri e distribuito soldi finti. Le persone vestite di nero hanno rappresentato il popolo in rivolta: un personaggio, Anonymous, ha incitato la folla, mentre i boss sono stati catturati, legati con una fune e contrassegnati da un cartello su cui Anonymous ha scritto “Hsinu”. IAl culmine un ballo attorno ai boss e l’incendio della pala sulle note dei Kenze Neke: “Oh Sardigna custa est s’ora ki ti deppes iskidare”.

Il pubblico

Impossibile determinare il numero esatto dei partecipanti. «Le cifre della scorsa edizione sono state sicuramente raggiunte e superate con 5500 mila figuranti, senza contare le migliaia di spettatori tra cui tante famiglie con bambini», dice Nicola Serpi, presidente della Pro Loco. Il gruppo padrone di casa “Is Casermettas” ha scelto un tema di satira sociale sulla carenza di medici di base e, più in generale, sulle difficoltà del sistema sanitario nazionale, particolarmente evidenti nel Medio Campidano con lo slogan “Si curi che può”.

Un tripudio di colori, maschere e allegria ha attraversato in lungo e in largo la cittadina, da via Anna Frank alla centrale piazza XX Settembre per poi inoltrarsi fino al viale Di Vittorio. Gran finale in piazza Togliatti con il rogo del Gambetta con la musica di Dj Roby Fenu e Rossella Duville, chiudendo così la festa tra musica, maschere e coriandoli e decretando il vincitore. Protagonisti della festa i gruppi di Arbus, Arcidano, Gonnosfanadiga, Guspini, Marrubiu, Musei, Nurri, San Gavino, Sanluri, Samassi, Santa Giusta, Sardara, Terralba e Ussaramanna.

