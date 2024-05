«Al Riva bisogna aprire anche la scuola media» Avviata una petizione: raccolte più di 500 firme 

In una settimana sono state già raccolte 500 firme e il traguardo delle mille dovrebbe essere facilmente raggiungibile. Un gruppo di genitori di bambine e bambini che frequentano la scuola primaria e quella dell’infanzia Riva, in piazza Garibaldi, hanno avviato una petizione, da presentare al Comune, con la richiesta di aprire anche la secondaria di primo grado (le medie) negli spazi ancora vuoti dell’edificio. «Un’iniziativa dal basso, di partecipazione pubblica partita da alcune famiglie di Villanova e San Benedetto e che in poco tempo ha trovato tantissime adesioni», evidenziano i promotori nella pagina Facebook “Medie al Riva”.

Una prima settimana, quella appena finita, definita «impegnativa» ma con importanti risultati. Più di 500 firme raccolte, tanti contatti sui social e ben 50 titolari di attività commerciali (sulla pagina Fb dell’iniziativa tutti gli aderenti) coinvolti per permettere alle persone di firmare. Banchetti per la raccolta delle adesioni anche all’entrata e all’uscita di scuola in piazza Garibaldi. «Abbiamo ricevuto tanto supporto e affetto da persone di tutte le età che hanno sposato la causa e si stanno spendendo per raccogliere altre firme e condividere le informazioni sui social. Ci sono stati anche i primi interessamenti di tipo politico, anche se questa è una battaglia civica e senza colore».

Piazza Garibaldi, a fine lezioni, diventa punto di incontro e di giochi per gli alunni. «Così abbiamo scoperto che tanti hanno espresso il bisogno e il desiderio di poter frequentare tutti insieme anche le scuole medie». Da qui l’idea di chiedere, con forza, l’apertura delle “medie” nell’edificio storico “Alberto Riva”. (m. v.)

