Al Rimedio si rinnova la fede 

Una fede immutata. È quella che spinge centinaia di fedeli a mettersi in marcia all’alba per raggiungere a piedi il santuario della Madonna del Rimedio. Domani la tradizione sarà rispettata da chi ha fatto un voto, da chi semplicemente vuole raccogliersi in preghiera o chiedere una grazia. È la festa più sentita dagli oristanesi tanto che l’arcivescovo Roberto Carboni, ben consapevole di questa devozione e dell’importanza che la ricorrenza ha per l’intero territorio, il 31 maggio 2025 l’ha proclamata patrona principale dell’Arcidiocesi.

Devozione

La Madonna del Rimedio è venerata anche al di là dei confini provinciali, come ricorda anche l’arcivescovo Roberto Carboni. «Una festa religiosa che ogni anno richiama fedeli da tutta l’Isola e che da secoli si rinnova con ritmi uguali, è il segnale di una realtà spirituale e insieme antropologica con radici profonde – osserva monsignor Carboni -Non solo si tramanda una tradizione del passato ma si sperimenta anche il desiderio attuale di recuperare spazi personali di incontro con il Signore attraverso sua Madre». Anche il cammino a piedi verso il santuario si carica di un valore unico. «Sudare, faticare, spendere del tempo camminando e pregando è segno di una partecipazione profonda e sentita – sottolinea l’arcivescovo - Oggi poi, che la fiducia nelle istanze umane è notevolmente diminuita e anzi ha deluso, sentiamo il bisogno di ritornare a quell’atteggiamento che la Madre di Gesù ha avuto a Cana, segnalando la povertà del momento: non hanno più vino. Ci fidiamo di Lei perché porti al Signore la nostra povertà». Oggi le celebrazioni per il 74esimo anniversario dell’incoronazione, domani il clou della festa: la prima messa alle 5, poi celebrazioni a ogni ora e alle 18.30 quella nel piazzale presieduta dall’arcivescovo. Mercoledì alle 17 la messa per gli ammalati, alle 18 quella per le famiglie.

Festa civile

Intorno al santuario, come tradizione già da ieri si sentivano il profumo dell’arrosto fra gli stand tipici e le bancarelle con dolci, prodotti dell’artigianato e souvenir.

RIPRODUZIONE RISERVATA