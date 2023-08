Al Redentore sfila un’Isola di colori  

«Per cortesia, si può spostare un po’? Mi chiude la visuale e non vorrei perdere neppure un istante di questo ballo». Mirella Urru ha redarguito così il fotoreporter, concentrato e intento a scattare a raffica. Questa donna nata a Orani, ma trapiantata a Ferrara da mezzo secolo, in due battute ha fatto capire il senso della sfilata del Redentore, giunta alla 123esima edizione. L’Isola che si mette in vetrina e avanza, con la consueta fierezza da incamerare e custodire anche nella quotidianità emiliana di una donna sarda nel profondo. Ieri Nuoro ha dato il meglio di sé. Ha accolto, ha fatto sfilare 55 gruppi in abito tradizionale, e circa 2mila figuranti da ogni angolo della regione. Poi, i cavalieri, per una degna conclusione. Una festa per circa 16 mila persone.

Abiti variegati

L’evento-simbolo della festa nuorese non ha deluso. Oltre cinquanta gruppi hanno animato il cuore della città, solcato quel percorso collaudato. L’Isola si è data appuntamento in Barbagia, con la sua storia e le sue tradizioni. Niente è stato lasciato al caso, i gruppi hanno sfilato senza intoppi e nei tempi prestabiliti. Soprattutto, hanno conquistato i numerosi turisti che hanno rinunciato alle spiagge della costa, senza alcun rammarico. «Mi sono trovato qui quasi per caso», ammette Vincenzo, monzese, in vacanza in Gallura con la famiglia: «Abbiamo deciso di trascorrere una giornata diversa, di scoprire la Sardegna dell’interno e le sue tradizioni. Devo dire che ne è valsa la pena. Spettacolo magnifico, davvero coinvolgente. I vostri abiti, poi, sono un incanto: tutti diversi, tutti stupendi». Francarosa Contu, esperta di tradizioni popolari e per tanti anni responsabile dei musei dell’Istituto superiore regionale etnografico, commenta: «Stavolta è andata decisamente meglio di altri anni. Alcuni punti di criticità non sono mancati, da parte di qualche figurante, ma il mio apprezzamento va comunque ai gruppi che partecipano con una passione incredibile, investendo tempo e risorse per questo scopo».

Quattro mesi

Nicola Corda ha sfilato da protagonista, tra le braccia del padre Luca e sotto lo sguardo vigile della madre, Paola Mattana. Questo bimbo di Barbagia, di appena quattro mesi, ha rotto gli indugi, grazie ai genitori. Ha preso parte alla sua prima festa del Redentore. Copione similare pure per Francesco Carzedda, di due anni e mezzo. Il piccolo cavaliere nuorese ha indossato l’abito della tradizione e attraversato la città con il suo pony. «Abbiamo sfilato con fierezza, perché per noi questa festa evoca un forte senso di appartenenza», dichiara il 43enne Pietro Carzedda: «Ho deciso di vivere questa esperienza con mio figlio e la mia compagna Sonia. Emozionati, orgogliosi e rigorosamente con l’abito tradizionale».

I Giganti del basket

Turisti ma non solo. Ieri a seguire la sfilata della 123esima festa del Redentore c’erano pure i cestisti della Dinamo Sassari. I Giganti del basket, di coach Piero Bucchi, si sono accomodati in tribuna, con in testa il capitano Stefano Gentile. Hanno per qualche ora abbandonato il campo di allenamento: il ritiro precampionato di Nuoro è diventato così l’occasione per un abbraccio collettivo a quella squadra che da sempre rappresenta un’intera Isola. «Tutto ciò che è cultura è per noi fondamentale», confessa il presidente della società sassarese, Stefano Sardara: «I nostri giocatori hanno così scoperto che storia c’è dietro la Sardegna. Chi arriva da fuori spesso pensa che qui sia tutto “sole, mare, luglio e agosto”, ma non è così. Dunque, partecipare al Redentore è stato bellissimo». La deputata nuorese, Alessandra Todde, aggiunge: «Questa è casa mia, sento un’emozione fortissima. È magnifico vedere tutta la Sardegna raggruppata a Nuoro».

Bilancio

I visitatori hanno promosso la città, il suo evento. Il sindaco, Andrea Soddu, sentenzia: «Un bagno di folla, una giornata fantastica. Questo, però, non è solo folclore ma è pure un momento di fede e di riflessione. L’augurio è che il Cristo Redentore ci protegga davvero e ci aiuti ad affrontare un percorso che permetta alla nostra comunità di guadagnare un valore: quello di essere uniti nel combattere le disuguaglianze».

