Al Redentore l’incontro diocesano degli oratori: 700 ragazzi stringono legami attorno alla fede 

Una grande festa di fede e condivisione: più di 700 ragazzi, provenienti da tutto il cagliaritano, sono arrivati ieri a Monserrato in occasione dell’Incontro diocesano degli oratori, che si è tenuto nella chiesa del SS. Redentore. All’iniziativa promossa dalla pastorale giovanile di Cagliari, riservata ai giovani dai 13 anni in su, hanno partecipato anche le tre parrocchie della città.

L'obiettivo, come spiegato dagli organizzatori, è stato quello di animare e coordinare le attività degli oratori della diocesi, oltre a rafforzare i legami tra i giovani delle varie comunità parrocchiali. Alla chiesa del Redentore anche l’arcivescovo metropolita Giuseppe Baturi, che ha celebrato la messa. L'evento è cominciato alle 10 con il ritrovo in via San Lorenzo dei partecipanti, che nel corso della giornata hanno avuto modo di svolgere attività pensate per stimolare la riflessione, il dialogo e il senso di appartenenza alla comunità. Ma lo spazio è stato dedicato anche ad attività ludiche e momenti per conoscersi e stringere legami di amicizia. L'evento è stato il primo in preparazione al Giubileo dei giovani. All’appuntamento che si terrà a Roma tra il 28 luglio e il 3 agosto 2025 parteciperà anche una delegazione diocesana.

