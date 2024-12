Al Real Madrid la Coppa Intercontinentale 

Losail. Tre gol, tanto estro e qualità unite ad una forza fisica superiore e il Real Madrid si porta a casa senza problemi l'ennesimo trofeo della sua storia. Con un 3-0 meritato quanto netto sui messicani del Pachuca la squadra di Ancelotti, che diventa l'allenatore più vincente dei blancos, conquista la Coppa Intercontinentale edizione 2024.

I protagonisti

A mandare avanti le merengues ci pensa Mbappé alla mezz'ora del primo tempo, mentre dopo pochi minuti dall'inizio della ripresa è Rodrygo a mettere in cassaforte un match giocato a ritmi lenti al Lusail Stadium in Qatar. A chiudere la partita ci pensa nel finale Vinicius su rigore. Un successo che rilancia i Blancos arrivati all'appuntamento della finalissima della Coppa Intercontinentale in Qatar in un momento non proprio esaltante: la formazione di Carlo Ancelotti, infatti, dopo aver battuto 3-2 l'Atalanta al Gewiss Stadium in Champions League, non è riuscita ad andare oltre il 3-3 in casa del Rayo Vallecano in campionato. I messicani, invece, avevano già superato ai quarti i brasiliani del Botafogo, battuti con un netto 3-0, e in semifinale gli egiziani dell'Al Ahly, sconfitti ai calci di rigore dopo lo 0-0 maturato tra tempi regolamentari e supplementari. «Sono molto contento», sorride e festeggia Carlo Ancelotti. «È un grande successo, abbiamo giocato bene. C'era una differenza di qualità ma non è stato facile batterli».

