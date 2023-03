Al Real Madrid con il Liverpool basta Benzema 

Madrid. Nessun problema per i campioni in carica. Il Real Madrid si è qualificato per i quarti di finale di Champions League, battendo il Liverpool anche al Santiago Bernabeu (1-0, rete di Benzema), dopo il 5-2 di Anfield. La squadra di Carlo Ancelotti ha tenuto a bada i propositi di rimonta degli inglesi senza fare calcoli, subito alla ricerca del gol che avrebbe chiuso la sfida. Nel primo tempo, i portieri Alisson (aiutato dalla traversa su tiro di Camavinga) e Courtois sono stati protagonisti. Nella ripresa, la pressione del Real Madrid è aumentata e alla fine è stato Karim Benzema, al 34', a sfruttare l’assist di Vinicius Jr. e onorare la 300ª partita del Real in Champions League.

