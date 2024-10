Al Rainbook di Cagliari i libri raccontano la comunità Lgbtqia+  

Dall’ex ministro della Cultura Dario Franceschini a Ouissem Belgacem, ex calciatore della Serie A francese, da Tommaso Giartosio, finalista del Premio Strega 2024, ai vincitori del Premio Laura Grasso: sono tanti gli ospiti di spicco del Festival Rainbook dedicato alla cultura Lgbtqia+ che da domani animerà gli spazi di via Falzarego 35, a Cagliari.

La mostra

In parallelo, durante tutto il festival, sarà possibile visitare la mostra fotografica “Pride” curata da Giulia Fo e Martina Pilloni, con gli scatti realizzati durante il Sardegna Pride 2024 a Cagliari.

Domani

Si parte giovedì alle 17.30 con Ouissem Belgacem che presenterà il suo libro “Addio, vergogna” (Funambolo) accompagnato da Stéphane Caruana, direttore artistico del Festival Letterario “Heteroclite” di Lione. Alle 18.30, Nando López con il suo libro “L’età dell’ira” (Salani) introdotto da Jorge Garriz, direttore del Festival Romancero di Londra. Alle 19.30, Şeyda Kurt presenterà il suo saggio “Odio” (Minimum fax) affiancata da Martin Wolker, direttore del Festival Homocrom di Colonia. Questi appuntamenti si terranno esclusivamente in lingua originale.

Venerdì

Alle 17.30, Dario Franceschini presenterà “Aqua e tera” (La nave di Teseo) con Giulia Balzano. Alle 18.30, Vanessa Tonnini, sceneggiatrice e autrice, introdurrà “Grammatica di un desiderio” (Neri Pozza) insieme a Pina Doi. Alle 19.30, l’attivista trans Rossella Bianchi sarà in dialogo con Michele Pipia per il suo libro “Il prezzo di essere”, De Ferrari. Alle 20.45, l’attore Christian Mandas guiderà il pubblico in un viaggio sulle orme di Fernanda Farias de Albuquerque, meglio conosciuta come Princesa, a 30 anni dalla pubblicazione dell’omonimo libro.

Sabato

Si inzia, alle 17.30, Tommaso Giartosio presenterà Autobiogrammatica (Minimum fax) insieme a Giampietro Leonardi. Alle 18.30, Diana Charin presenterà “Le sirene della notte” (Mondadori) con Miss Pingy Gonzales. Alle 19.30, Federica Cacciola discuterà del suo libro “Amore e Psycho” (a HarperCollins Italia) insieme all’attrice Francesca Saba. Alle 21, lo spettacolo teatrale “Ma sei scema?” di Federica Cacciola. Alle 22, lo spettacolo drag irriverente con Miss Pingy Gonzales e La Trave Nell’Okkio.

Domenica

Cambio di sede per il festival che sarà ospite della sala degli Affreschi dell’ex Convento di Quartu Sant'Elena. Alle 10.30 si terrà la cerimonia di premiazione del Premio letterario Laura Grasso, categorie editi e inediti. Un importante appuntamento per ricordare l’amatissima Laura Grasso, figura storica del movimento Lgbtqia+ isolano, scomparsa nel 2020. Gli eventi della giornata continueranno poi in via Falzarego: Alle 17.30, Michela Michelotti presenterà “Cör” (Affiori) insieme a Elisabetta Idda Olla. Alle 18.30, Francesco Vagnarelli presenterà “Teo” (Scatole Parlanti) con Marco Corona. Alle 19.30, il divulgatore e youtuber Rey Sciutto presenterà una retrospettiva su Robert Mapplethorpe.

Bosco letterario

Durante l’ultima serata del festival verranno comunicati i nomi dei parchi che entreranno a far parte del “Bosco letterario”, l’iniziativa promossa dal nostro Festival e che vedrà la messa in posa di numerosi alberi, uno per ogni libro venduto durante le oltre 30 presentazioni che si sono susseguite dal mese di luglio fino al 27 ottobre.( red. cult.)

RIPRODUZIONE RISERVATA