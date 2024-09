Al Quirinale Mattarella saluta campioni e “sconfitti” di Parigi 

Tra sorrisi e selfie, emozioni e ricordi dolceamari, vincitori e “sconfitti” delle Olimpiadi e Paralimpiadi, quasi duecento atleti, sono stati ospiti al Quirinale per la riconsegna dei tricolori e ricevere una medaglia ricordo dal Capo dello Stato. Sergio Mattarella non è solo il primo tifoso dello sport italiano ma un vero appassionato che ama seguire le gare e incontrare e sostenere gli atleti, come ha dimostrato resistendo sotto la pioggia nella cerimonia inaugurale e con la decisione di invitare ieri non solo i medagliati ma anche i quarti classificati, una scelta molto apprezzata anche dai presidenti del Coni e del Cip, Giovanni Malagò e Luca Pancalli, presenti a capo delle rispettive delegazioni.

Medaglia d’oro

«Lei è stato la nostra prima medaglia d'oro ai Giochi di Parigi», ha sottolineato Malagò, facendo sorridere il Presidente quando, rievocando l'immagine del Capo dello Stato sotto la pioggia a Parigi, ha ricordato come «durante la cerimonia inaugurale ha sfidato le condizioni meteo per vedere sfilare il tricolore e per rispetto degli atleti». «Si dice che la pioggia porti fortuna, e ne abbiamo presa quel 26 di luglio - ha replicato Mattarella, che aveva sorriso alla battuta di Malagò - anche se questo non vale per le Paralimpiadi, benedette da un sole splendente».

Pioggia o sole, le Olimpiadi e Paralimpiadi sono state ricche di successi per l'Italia, al di là dei già grandi risultati di Tokyo e nel Salone dei Corazzieri l'orgoglio era palese anche tra i tecnici e i dirigenti. Ai Giochi sono state conquistate 40 medaglie, le stesse del 2020, ma con due ori e tre argenti in più, un nono posto nel medagliere, «la conferma che l'Italia è nel gotha mondiale», ha sottolineato Malagò, aggiungendo un dato particolare: «Dal 18 agosto 2016 andiamo ogni giorno a medaglia nei Giochi, una serie ininterrotta. Nessun Paese ci è riuscito. Poi ci sono i quarti posti: abbiamo vinto questa classifica, che ci fa onore. Abbiamo regalato all'Italia un'emozione unica».

Il Presidente

«Lo stato di salute dello sport italiano è eccellente - ha chiosato Mattarella – è emersa la qualità delle nostre due squadre. E le soddisfazioni continuano, come ai Mondiali di ciclismo di questi giorni«. Dai discorsi ufficiali alle emozioni degli atleti, accolti uno ad uno per la consegna della medaglia ricordo dal presidente, che dopo la restituzione dei tricolori, autografate da tutti i medagliati, da parte dei portabandiera Arianna Errigo, Gianmarco Tamberi e Ambra Sabatini. Mattarella ha detto al saltatore e alla velocista, campioni di sfortuna, che «le medaglie le hanno conquistate ugualmente, con la loro generosa partecipazione e l'affetto di tutti».

«Il presidente ha detto una cosa bellissima nel ricordare la nostre gare e le medaglie “del cuore” - le parole di Tamberi dopo la cerimonia – è importante soffermarsi non sulla sfortuna ma sulla nostra volontà di andare avanti comunque. Certo ho avuto una sensazione particolare di tristezza e rammarico nel ricordare. Vicino a me c'era Ambra Sabatini e così le ho preso la mano sapendo che stava provando le stesse cose, per un'Olimpiade che abbiamo vissuto in maniera simile anche se in modi diversi».

Mattarella ha ricevuto in dono una maglia della Nazionale femminile di volley e il pallone della finale olimpica e il disco con cui Rigivan Ganeshamoorthy ha vinto l'oro paralimpico e firmato tre record del mondo. Il discobolo, diventato ormai un personaggio, al di là dei suoi successi, ha però sottolineato dopo la cerimonia che «molti atleti olimpici non hanno dato la mano a Pancalli. Non dovrebbe essere così, purtroppo certe distanze mi sembra ci siano ancora... sono rimasto dispiaciuto ma pian piano cambierà».

RIPRODUZIONE RISERVATA