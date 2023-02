Al Qaeda, è Saif al Adel il nuovo capo 

Al Qaida ha un nuovo emiro: è Mohammed Salahuddin Zeidan, 62 anni, egiziano, nome di guerra Saif al Adel (in arabo, “Spada della giustizia”). Non c'è stata una investitura ufficiale. L'internazionale del terrore ha tenuto la cosa riservata, ma il Dipartimento di Stato americano e le Nazioni unite hanno pochi dubbi che sia al comando dopo che Ayman al Zawahiri, egiziano come lui, è stato eliminato dagli Usa con un raid aereo sul suo covo a Kabul, il 31 luglio scorso.

Saif al Adel è in Iran ed è un veterano di Al Qaeda. Gli Stati uniti lo ritengono uno dei maggiori responsabili del duplice attentato con camion bomba nel 1998 contro le ambasciate Usa in Tanzania e in Kenya, in cui morirono 224 persone e oltre cinquemila rimasero ferite. Per questo l'Fbi ha posto sulla sua testa una taglia da dieci milioni di dollari.

RIPRODUZIONE RISERVATA