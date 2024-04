«Al prossimo sindaco chiediamo un assessore per il centro storico» 

Il momento è quello buono. La campagna elettorale per la conquista di Palazzo Bacaredda è l’occasione propizia per mettere in campo richieste nella speranza che qualche candidato le faccia proprie. «Al prossimo sindaco chiediamo che crei un assessorato che si occupi esclusivamente di centro storico», fanno sapere i vertici dei comitati dei residenti di Stampace, Villanova, Marina e Castello. «Rioni che hanno mille problemi che non possono più rimanere insoluti». Le richieste sono le stesse da anni. ««Chiediamo la riapertura dei parcheggi comunali e regionali inutilizzati, di sera sempre vuoti. In primo luogo auspichiamo il recupero dell’ecomostro di via Caprera, chiuso dal 2008, che consentirebbe agli automobilisti parcheggi oggi concentrati in piazza Matteotti, alla stazione ferroviaria».

Per il comitato la soluzione per i posteggi non è complicata. «Perché non si mettono a disposizione i parcheggi di viale Trieste dell’assessorato regionale al Turismo? Sono spazi pubblici importanti che, quando gli uffici sono chiusi, potrebbero essere utilizzati. Anche a pagamento». (a. a.)

