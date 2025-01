Al pronto soccorso l’odissea dei pazienti Il 118 in pieno caos 

«Arrivo al pronto soccorso dell’ospedale Nostra Signora Bonaria di San Gavino intorno alle 21.45 e staziono all’interno dell’ambulanza, al freddo, per oltre un’ora. Mi fanno gli accertamenti di routine, sono sofferente, ma non in punto di morte, mi dicono che ho necessità di una consulenza medica, mi portano in una saletta d'attesa e mi dicono che c’è da aspettare. Da allora, nessuna notizia. Mi accascio su una scomodissima sedia in questo luogo gelido, angusto, inospitale… ci sono anche un bambino che avrà 10 anni, un uomo con una ferita alla testa, una signora piegata su due sedie che dice di trovarsi lì dalle 18… Alle tre e mezza di notte, senza aver fatto alcuna visita, decido che avrei continuato a stare così male nel mio letto. Quando comunico che sto andando via, l’operatrice sanitaria mi dice che posso tornare quando voglio... Le chiedo se devo firmare qualcosa, mi risponde “niente”. Due ambulanze, il triage e, in ogni caso, non sei nessuno per la struttura sanitaria. Sei un numero che potrebbe rimanere buttato in quella stanzetta ma anche andarsene, chi se ne frega. Vergogna».

La situazione

È la testimonianza di Caterina Deidda, dipendente regionale, che nei giorni scorsi ha avuto la sventura di dover andare al Pronto soccorso. Nel Medio Campidano, «ma la situazione è drammatica ovunque», sottolinea Mario Vicentini, presidente di presidente di Alba, associazione del 118. «In questo periodo di feste, è capitato che abbiamo atteso anche 10 ore prima di poter lasciare il paziente, da mezzogiorno alle 22, una donna che ha urlato ininterrottamente per i dolori, e insieme a noi c’erano in attesa altre 14 ambulanze. Con le guardie mediche chiuse, ovviamente la gente si riversa dove può».

Ormai è un quadro sempre più frequente: la mattina si registra un po’ di calma, pian piano passano le ore e i pazienti si accumulano (sì, è vero che ci sono anche tanti accessi impropri, ma si tratta di povera gente che non sa a che santo votarsi) e la sera e la notte, ecco l’incubo. Minimo 8 ore di attesa dà regolarmente il monitor della Regione, ma non di rado si oltrepassa la soglia delle 12 ore. Al Santissima Trinità, al Brotzu, al Policlinico di Monserrato, e anche negli altri presìdi sul territorio ancora funzionanti.

Le cause

«Succede per due motivi», prosegue Vicentini, «non ci sarebbero letti sufficienti per i ricoveri, così vengono utilizzate le barelle. Poi, come ha dichiarato il direttore del pronto soccorso del San Michele Fabrizio Polo, c’è poco personale. Una situazione che si è incancrenita, ne fanno le spese i pazienti e, per riflesso, gli equipaggi dei mezzi e l’intera rete del soccorso, perché se un’ambulanza resta bloccata fuori da un ospedale non può andare a fare il suo “lavoro” dove serve».

Inoltre, e sta diventando anche questo un problema serio, il fatto di trascorrere un intero turno di servizio così, buttati nei cortili dei presìdi, fa sentire i volontari poco utili, e fa passare loro la voglia di proseguire in un’attività umiliante.

Le richieste

«Il 30 dicembre abbiamo avuto un incontro, richiesto con forza, con l’assessorato e Areus, dove abbiamo sostenuto le nostre richieste», sottolinea Pierpaolo Emmolo, rappresentante delle associazioni “Libere” della Centrale operativa di Cagliari. «Si è concordato per un incontro a metà gennaio, per definire i dettagli della proroga della convenzione e impostare il lavoro finalizzato a una rivisitazione completa della convenzione, allineandola alla normativa sul terzo settore. Nel frattempo, continuano le estenuanti attese nei Pronto soccorso e si aggravano i problemi che sono stati presentati alla politica, la situazione è prossima al collasso e non vorremmo che le organizzazioni più serie e preparate si debbano arrendere, lasciando il campo a pirati e speculatori dispensanti "posti di lavoro" nero e incompetente».

Interviene Gianfranco Angioni, referente Usb Sanità del Brotzu: «La situazione è drammatica per i pazienti e per i lavoratori, che devono fare sforzi sovrumani per garantire l’assistenza. Il nostro ospedale è già saturo, ha mille problemi, vive nel malcontento generale, e rischia l’implosione».

