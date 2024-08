Al pronto soccorso di Lanusei 90 pazienti al giorno 

Si va in Pronto soccorso anche per un semplice mal d’orecchio. È consuetudine soprattutto fra i vacanzieri, che in due dei quattro centri a maggior vocazione turistica dell’Ogliastra, Santa Maria Navarrese e Tertenia, non possono contare sulla guardia medica loro riservata. Ecco perché, ogni giorno, il Pronto soccorso di Lanusei subisce un assalto. In media sono 90 gli accessi, il 20 per cento in più rispetto a qualche anno fa quando se ne registravano 70, 75 al massimo. Di fatto il personale in servizio nel reparto tratta parecchi codici minori di pazienti che, in passato, trovavano assistenza negli ambulatori del territorio. Ma capita sovente che anche i turni negli 11 punti guardia del territorio siano scoperti e l’unica alternativa è raggiungere Lanusei, proprio come suggerisce l’Asl Ogliastra nelle sue comunicazioni o con un semplice cartello sulla porta d’ingresso quando non è stato possibile reperire un professionista.

Per Aurelia Orecchioni, segretaria regionale Uil-Fpl, la causa principale dell’incremento è una: «La carenza di medici di base e di guardie mediche. In altre parole - dichiara la leader sindacale - la carenza della medicina territoriale». Tra le concause anche un elevato tasso di invecchiamento, che colloca la popolazione dell’Ogliastra tra le più longeve d’Italia: «Certo, c’è da tenere conto anche di questo fattore sebbene - puntualizza Orecchioni - gli anziani non dovrebbero neppure andare in ospedale, perché andrebbero curati a domicilio». Individuare il ricostituente per limitare gli accessi in Pronto soccorso è questione delicata quanto complicata: «Bisogna potenziare il servizio territoriale, ma come e con chi se medici non ce ne sono?», è il commento conclusivo di Orecchioni.

«Il Pronto soccorso - aggiunge Michele Muggianu, segretario di Cisl Ogliastra - si trova ad affrontare spesso problemi di salute ordinari. La crescita esponenziale della popolazione durante il periodo estivo rende più complesso il lavoro della struttura ospedaliera. Le difficoltà legate alla carenza di medici di famiglia o delle guardie mediche finiscono all’ospedale. Il territorio ha bisogno di un potenziamento complessivo del personale sanitario, occorrono più medici di famiglia, di distretto e ospedalieri».