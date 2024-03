Al privato un pezzo di Ortopedia 

Tra le delibere datate 23 febbraio della giunta Solinas, c’è anche quella che potenzia la sanità privata in Ogliastra con cinque posti in più per l’ortopedia della clinica Tommasini, riconvertiti dalla chirurgia generale. A motivare la scelta, la richiesta da parte della popolazione ogliastrina, mediamente più anziana, di interventi di protesi che il Nostra Signora della Mercede non può soddisfare per via della carenza di personale e di posti letto.

Il sindacato

Sconcertata la segretaria territoriale della Uil Fpl. Aurelia Orecchioni si chiede con chi, nel territorio, sia stata condivisa questa scelta «che ancora una volta penalizza l’ospedale di Lanusei.. La delibera cita le lunghe liste d'attesa, ma cosa è stato fatto per abbatterle? Le sale operatorie sono state organizzate per far sì che questi interventi vengano fatti da noi come sempre? È un problema di unità operative? Basta semplicemente far venire dei consulenti, magari gli stessi che dovrebbero andare nel privato. È vergognoso che non si pensi anche alla sicurezza del paziente, in ospedale abbiamo un’eccellente rianimazione e un centro trasfusionale per qualsiasi emergenza. Chiediamo che questa delibera venga bloccata, che in futuro qualsiasi decisione venga presa coinvolgendo territorio e ribadiamo con forza che la sanità deve restare pubblica».

La politica

Le fa eco il consigliere regionale Dem Salvatore Corrias. «La presidente in pectore ha, giustamente, chiesto la sospensione delle 200 deliberazioni. Non si capisce la frenesia dell’ultimo minuto su temi così importanti. Bisogna capire dove è stata l’interlocuzione con la nostra Asl. Non vogliamo demonizzare un servizio che funziona, ma vorrei che l’interlocutore privilegiato fosse il servizio pubblico su cui non si è investito a dovere. Credo alla sanità pubblica e che il privato debba sostenerla laddove ci sono carenze fisiologiche ma non si può svuotare la sanità pubblica per privilegiare quella privata».

