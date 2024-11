Al primo posto, ora l’Esperia può alzare la voce 

Adesso l’Esperia guarda tutti dall’alto. La vittoria di sabato, a Monte Mixi, contro l’Amatori Pescara (terza consecutiva in Serie B Interregionale) ha permesso alla Confelici Carni di agganciare gli abruzzesi al primo posto in classifica, in un gruppone che comprende anche Palestrina ed Ebk Roma, prossima avversaria sul calendario.

Compatti in difesa e grintosi quanto basta, i granata promettono di essere una presenza stabile nelle posizioni che contano: «Pescara arrivava a Cagliari col miglior attacco del girone», ricorda l’ala Alessandro Potì, decisivo con 20 punti, «siamo riusciti a tenerli sotto i loro standard grazie a un’ottima difesa, soprattutto nei possessi finali della partita. Questo dev’essere un punto di partenza per il futuro».

Aver conquistato un big match senza Giordano, fuori per precauzione dopo un problema accusato nel riscaldamento, amplifica le sensazioni positive: «Ma la classifica è sempre cortissima», fa notare, «è un campionato equilibrato, saranno i dettagli a fare la differenza. Limando alcune imperfezioni potremo dire la nostra fino alla fine».



RIPRODUZIONE RISERVATA