Al primo esame 131 Dcn in panne 

Caos e disagi sulla statale 131 Dcn nella serata di domenica, durante il controesodo della prima vera giornata estiva. Il traffico di rientro dal mare è stato paralizzato da due mezzi in panne che hanno bloccato la circolazione su una delle principali arterie della Sardegna centrale, già messa a dura prova dai cantieri.

Traffico in tilt

Il primo episodio al chilometro 68 della Olbia-Nuoro: un’utilitaria si è fermata improvvisamente in mezzo alla carreggiata, in un punto dove, a causa di un cantiere, c’è una sola corsia per senso di marcia. In pochi minuti si sono formate code di oltre un chilometro. Il tutto mentre centinaia di auto rientravano dal mare. A peggiorare la situazione, poco dopo un camion ha avuto un guasto all’ingresso di Nuoro. Anche qui dove c’è un restringimento per i cantieri. L’intera zona si è trasformata in un imbuto, con centinaia di veicoli bloccati. Solo l’intervento delle squadre Anas e della polizia stradale ha evitato che la situazione degenerasse.

La trappola

La 131 Dcn, da anni al centro di interventi di ammodernamento, continua a mostrare limiti e criticità che si amplificano durante i picchi di traffico. Nei giorni scorsi la Prefettura ha annunciato il piano “Estate sicura”, con una sospensione dei cantieri per le prossime settimane, ma l’episodio di domenica dimostra che le difficoltà sono già all’ordine del giorno. L’efficienza della viabilità è tornato alla ribalta alcune settimane fa quando un’ambulanza con un paziente a bordo è rimasta bloccata nel traffico sulla 131 Dcn. Un episodio che aveva fatto scattare l’allarme tra operatori sanitari. Cresce così l’urgenza di ripensare le infrastrutture della zona. Una delle soluzioni più discusse è il collegamento ferroviario tra Nuoro e Abbasanta. Lo studio di fattibilità è stato completato, ma il progetto ancora non si vede. «Il treno è il mezzo più sicuro, sostenibile e utile per lo sviluppo del territorio. Potenziare la ferrovia offrirebbe un’alternativa alla 131 Dcn, anche nei tratti critici come le gallerie di Sedilo, dove oggi è disponibile un solo traforo», ricorda Claudio Solinas, presidente del comitato Trenitalia Nuorese. Intanto, con l’estate alle porte resta alta la preoccupazione per la tenuta della viabilità lungo una strada che, in troppe occasioni, si rivela un punto debole per tutta la Sardegna centrale.

