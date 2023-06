Al primo Consiglio  pesa l’assenza di Mascia 

Sul palco del centro polivalente salgono in quindici, tra maggioranza e minoranza. Al Consiglio di insediamento dopo le comunali l’unico assente è Marco Mascia, avvocato 50enne, che questa volta il sindaco di Cabras Andrea Abis non ha voluto in Giunta. Nonostante i tanti voti ricevuti: 232.

«Non mi aspettavo di stare fuori dalla Giunta, inutile negarlo -ha sottolineato Mascia - Ben vengano le competenze, per carità. Ma i numeri sono numeri. Questa volta non capisco il comportamento del sindaco che ha sempre sottolineato che per la scelta degli assessori avrebbe preso in considerazione anche i voti e quindi il volere del popolo. Non ho nulla di personale con qualcuno, ma questa scelta è difficile da digerire». Ma Mascia non fa solo un discorso di numeri: «Mi sono candidato con l’obiettivo di continuare il lavoro che avevo iniziato. Con gli uffici ad esempio era in corso un lavoro per studiare lo smaltimento delle reti da pesca, abbandonate ovunque. Ma eravamo impegnati anche per rivedere il capitolato d’appalto per il ritiro dei rifiuti in seguito alle interlocuzioni con gli operatori. Non poter portare avanti tutto questo dispiace». Mascia per ora rimane con Abis, ma non si sa per quanto tempo: «Ragiono da solo: cinque anni sono tanti, tutto più succedere».

Intanto ieri sera si è svolta la cerimonia di insediamento con il giuramento del sindaco Andrea Abis, la nomina di dei consiglieri eletti e degli assessori (Carlo Trincas, Alessandra Pinna, Carlo Carta, Laura Celletti e Enrico Giordano).

RIPRODUZIONE RISERVATA