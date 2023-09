Al Premio città di Castelsardo  i giornalisti salgono sul palcoscenico 

I grandi nomi del giornalismo nazionale e sardo, gli studenti-giornalisti in erba. O se preferite “dalla macchina da scrivere Lettera 32 al tablet” come nell’immagine riferita da Giampaolo Cassitta, scrittore, dirigente e formatore del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nonché direttore artistico del festival. Il Premio giornalistico città di Castelsardo è stato inglobato dal Genera Festival di giornalismo per ragazzi. Ecco perché i tre giorni di premiazioni nel borgo dei Doria (da giovedì prossimo 21 settembre a sabato 23) sono solo la punta dell'iceberg di un'attività che dura praticamente tutto l'anno e ha coinvolto gli studenti di alcune terze e quarte degli istituti superiori di Castelsardo e Sassari.

Ospite a sorpresa nella conferenza stampa che si è tenuta in Camera di Commercio (l’evento è nel cartellone di Salude & Trigu) Michelangelo Cardellicchio, ex di Rai Sardegna e ideatore della prima edizione del Premio Giornalistico Città di Castelsardo.

I premiati

Inviato Rai, capace di raccontare le gesta della Regina Elisabetta, così come quelle di Madre Teresa di Calcutta della quale ha seguito anche il funerale, Antonio Caprarica ha vinto il Premio Giornalistico insieme a Liliana Faccioli Pintozzi, uno dei primi volti di Sky, attualmente responsabile della politica estera.

Il Premio giornalistico sportivo intitolato a Pino Pinna è stato attribuito a Simonetta Martellini, figlia di Nando, la prima voce in radio della pallavolo femminile, che interveniva anche alla storica trasmissione “Tutto il calcio minuto per minuto”.

Il Premio Piero Mannironi per il giornalismo d'inchiesta verrà consegnato a Federica Angeli, inviata di Repubblica nota per le sue inchieste sulla mafia: da dieci anni vive sotto scorta dopo aver scoperchiato il malaffare della mafia di Ostia.

Il premio in memoria dell'Intellettuale Manlio Brigaglia va a Giacomo Serreli, per decenni volto noto di Videolina e massimo esperto della musica sarda.

Da segnalare l'istituzione in memoria di Daniela Zedda, scomparsa a maggio, di un Premio per la fotografia che verrà consegnato a Elisabetta Loi, anche lei legata a L’Unione Sarda. Elisabetta Loi è una fotoreporter accreditata dallo Stato Maggiore della Difesa come giornalista da inviare in aeree di crisi che ha realizzato reportage dall’Afghanistan e dal Perù.

Sono nuovi anche i Premi per il giornalismo scientifico, che sarà consegnato ad Andrea Bettini di Rai News24 e per il fumetto che andrà a Bepi Vigna, il papà di Nathan Never.

Gli altri premiati sono Marco Bittau (cronaca), Mario Mossa (le storie) e Antonio Di Rosa (carriera).

Il programma

Si parte giovedì 21 settembre alle 20 nella Sala XI del Castello dei Doria a Castelsardo con la tavola rotonda “Analisi delle performance della stagione turistica 2023”. Alle 21 verranno assegnati due premi: “Viaggi e Turismo” a Simona Tedesco e “Giornalismo enogastronomico” a Edoardo Raspelli. Il terzo premio, “Alfiere della cucina sarda”, è per Pierina Capula, ristoratore che è riuscita a esportare la tradizione gastronomica sarda nel mondo.

Venerdì, stessi orari e luogo. Si comincia con “Alle radici della generatività” letture del collettivo (ora associazione) letterario culturale informale Clip. Spazio poi a “Sfida allo spazio. Eistein Telescope (ET) tutto quello che c’è da sapere”, con Mario Calia (sindaco di Lula), Andrea Bettini e Bepi Vigna. Alle 20.30 le storie della generatività: “C’era una volta un’isola”, reportage dei ragazzi dei progetti Genera press e La Nuova Sardegna nella storia e nei ricordi dell’isola Asinara. Alle 21 i premi assegnati agli studenti-giornalisti.

Serata di gala

Sabato alle 19 la Sala XI del Castello dei Doria fa da palco per le premiazioni. Ospite musicale della serata il cantautore Piero Marras. L'ingresso è gratuito e libero fino all'esaurimento dei posti.

RIPRODUZIONE RISERVATA