Serrenti.
10 novembre 2025 alle 00:42

Al posto di un’area abbandonata c’è la Piazza dei Diritti 

Inaugurata la “Piazza dei Diritti” a Serrenti. Gli interventi di riqualificazione dell’area (all'angolo tra via Nazionale e via Bologna), che hanno coinvolto gli operai dell’ufficio tecnico e dei cantieri LavoRAS, hanno preso il via a giugno e hanno richiesto un impegno economico di circa cinquemila euro.

Il maltempo di venerdì ha impedito lo svolgimento all’aperto della cerimonia di inaugurazione, che è stata quindi trasferita nei locali dell’ExMa. «Con questa inaugurazione abbiamo restituito a tutte e tutti uno spazio nuovo, rinato – dice la vicesindaca Maura Boi – un luogo che fino a poco tempo fa era dimenticato e che ora, grazie a un progetto di riqualificazione e decoro urbano, diventa un simbolo concreto di cura, partecipazione e impegno civile».

Nei prossimi giorni verrà posizionata all’interno della piazza una panchina arcobaleno «simbolo visibile della nostra adesione ai valori di inclusione, libertà e rispetto per ogni persona, senza distinzione alcuna», spiega Boi. Presenti anche la ceramista serrentese Alessandra Furcas, che ha realizzato per l’occasione delle scarpette arcobaleno in ceramica, e i gruppi di lettura, che hanno arricchito l’inaugurazione recitando alcuni articoli emblematici della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e della Costituzione.

