Al Poligono un polo di ricerca  

Un vecchio edificio in cui sviluppavano pellicole fotografiche diventa le sede del Polo di ricerca scientifica e della salute in Ogliastra. Ospiterà moderni laboratori attrezzati per eseguire studi sulla longevità, la genetica e l’epigenetica. Ieri l’inaugurazione della struttura, all’interno del Poligono interforze, a suggellare la vicinanza tra Difesa e comunità. Il progetto del Polo, ideato e voluto dall’Associazione per la tutela dell’identità ogliastrina e della Barbagia di Seulo, presieduta da Flavio Cabitza, è realtà. Al taglio del nastro autorità civili, militari, studiosi e la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde.

La blue zone

Il polo di ricerca nel prossimo futuro potrebbe essere un rifugio sicuro per i campioni ogliastrini del Dna, oggi sotto sequestro dopo essere stati trafugati e ritrovati. Campioni su cui al momento non è possibile effettuare studi e custoditi all’università di Sassari.

Perdasdefogu può puntare ad attrarre l’attenzione degli studiosi di tutto il pianeta grazie a questa iniziativa. «La conoscenza degli impatti del vivere a contatto con determinati ambienti, con stili di vita, alimenti e abitudini propri di questa blue zone, in un mondo sempre più legato alla sofisticazione alimentare, possono fornirci aiuti per poter comprendere e prevenire patologie con cui purtroppo tutti dobbiamo confrontaci – ha detto la governatrice Todde - Sono convinta che una ricerca a tutto tondo che parta da queste conoscenze sia essenziale. Mi piacerebbe che il Polo diventasse appetibile per chiunque nel mondo abbia interesse per questo tipo di ricerche. Come politica credo che si debbano mettere dei capisaldi affinché si possano avere al più presto anche delle ricadute economiche sul territorio».

Prospettive

Grande soddisfazione del presidente dell’associazione Flavio Cabitza: «Abbiamo gli occhi del mondo puntati addosso - ha commentato - da anni ci chiedono quale sia il segreto della longevità, proprio per trovarlo nasce il Polo di ricerca». La professoressa dell’università di Sassari Grazia Fenu Pintori è la direttrice della struttura: «È in essere una ricerca che si basa sull’epigenetica e ossia lo studio dei fattori ambientali che creano uno stato di longevità. La blue zone attira turisti ma anche ricercatori e scienziati che speriamo di accogliere all’interno del polo». Un’iniziativa che consolida i rapporti con la Difesa. Alla cerimonia, con il sindaco Bruno Chillotti, erano presenti anche il generale Antonio Conserva (comandante logistico dell’aeronautica) e il generale Davide Marzinotto (comandante del Pisq). «Abbiamo l’opportunità di aprirci alla società civile e alla ricerca universitaria sulla longevità in un territorio unico al mondo – ha detto Conserva - le ricerche porteranno vantaggi in tutti i settori della medicina».

RIPRODUZIONE RISERVATA