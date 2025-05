Al Poetto si lavorerà anche in estate 

Nuovo lungomare Poetto finito prima dell’estate 2026. Taglio del nastro legato ai tempi del Pnrr, con i cantieri - nel tratto verso il Margine Rosso - che necessariamente regneranno nel bel mezzo della bella stagione. «Si lavorerà durante l’estate», annuncia l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti dopo il sì in Giunta agli ultimi step di restyling. «Abbiamo già concordato con l’impresa che in cantieri non dovranno incidere sulla balneazione», assicura.

Gli ultimi lotti

Il progetto degli ultimi due lotti è passato in Giunta pochi giorni fa. Nove milioni di fondi europei, oltre ai 3 milioni già spesi per il primo step concluso a fine aprile. Ultimi dettagli tecnici, poi i mezzi e gli operai dell’impresa - la stessa che ha realizzato il tratto centrale - si sposteranno nella parte di lungomare verso il Margine Rosso. «L’approvazione in Giunta segue la verifica del progetto che è stata particolarmente impegnativa e faticosa, durata quasi un anno», dice l’assessore evidenziando le lungaggini che hanno fatto slittare la partenza dei nuovi cantieri previsti nel piano di restyling generale da 12 milioni. «Superato lo scoglio della verifica, ora ci sono trenta giorni di tempo per approvare l’esecutivo e consegnare i lavori», spiega Conti.

La riqualificazione in chiave ambientale, oltre che turistica, sarà la stessa già concretizzata dall’ex Bussola sino al campetto da basket. Dalla promenade - la passeggiata fronte mare accanto a una lingua di verde a due passi dalla spiaggia, con panchine e fontanelle - alle corsie per i runner e i ciclisti. Sino al parco lineare, di fatto la storica pineta che si riprende i suoi spazi facendo indietreggiare l’area sosta per le auto limitata nella fascia lungo la quattro corsie.

Lavori in estate

Entro giugno il via ai lavori, in piena estate stavolta. «Sinora i cantieri nel lungomare sono stati interrotti durante la stagione balneare», ricorda Conti, «in questo caso però è necessario accelerare per rispettare i tempi del Pnrr che, salvo proroghe, impone la conclusione delle opere finanziate entro maggio 2026». Interventi in corso proprio quando ci sarà l’assalto nella spiaggia ai piedi della città. «Si cercherà di non creare disturbo ai bagnanti e alle attività del lungomare», ribadisce l’assessore, «l’accordo è di concentrare nel primo periodo gli interventi meno impattanti, poi dare un’accelerata da ottobre in poi». L’obiettivo è concludere tutto entro marzo 2026. «Contiamo di farcela», conclude l’esponente della Giunta quartese.

RIPRODUZIONE RISERVATA