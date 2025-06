Al Poetto in autobus, da domani potenziate le corse per il mare 

Da domani e sino al 30 giugno entra in servizio il nuovo orario degli autobus del Ctm. Potenziate in particolare le linee per il mare, in modo da venire incontro ai tanti cittadini che vogliono raggiungere la spiaggia con i mezzi pubblici.

Così la 5ZE (Cinquini - Ospedale Marino) sarà operativa tutti i giorni, con frequenza 13 minuti; la 3P (Piazza Giovanni- Ospedale Marino) viaggerà con frequenza 16 minuti che diventeranno 11 il sabato e festivi. E ancora: la linea 11 (Amsicora - Calamosca) sarà operativa sabato e domenica con frequenza 30 minuti; la Poetto Express (Piazza Matteotti - Poetto Ospedale Marino) sarà attiva il sabato e la domenica, con frequenza 24 minuti. Previsto inoltre il rafforzamento delle linee PF e PQ, così come la QS che avrà una frequenza di 15-20 minuti. La linea 1Q viaggerà tutti i giorni con una frequenza di 30 minuti in ora di punta, e 40 minuti nelle altre fasce orarie. Previsto anche il prolungamento notturno delle linee 1, 9, 30, 30R e PF. Infine dalla mezzanotte di sabato e fino alle 5 di domenica, saranno attive la linea circolare “ER” (Esterna Rossa), la linea “L” (Litoranea) e le linee 1N e 9N.

