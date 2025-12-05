VaiOnline
Vela.
06 dicembre 2025 alle 00:20

Al Poetto il gran finale per iQFoil e Techno 293 

È Cagliari, capitale italiana della vela e sede della Foil Avademi della Fin, a ospitare sino a domani al Poetto la quarta e ultima tappa del circuito italiano delle classi iQFoil e iQFoil Youth & Junior e Techno 293 con 142 atleti (46 su iQFoil e 96 per i T293) e i titoli nazionali e regionali in palio. Prima del via, molti hanno preso parte al raduno congiunto di 3 giorni coordinato da Roberto Pierani e Ivan Oprandi. Organizza il Windsurfing Club Cagliari in collaborazione con la Classe Internazionale Giovanile e Juniores iQFOiL, Techno 293 e la Federvela.

Ogni giorno massimo 4 prove tra Course Racing e Sprint Slalom. Il circiolo organizzatore presenta i propri gioielli in entrambi i settori. Tra i Techno spicca la due volte campionessa mondiale Teresa Medde. Tra i Techno 293 saranno assegnati i titoli Under 13, under 15 e Under 17 maschile e femminile, Techno Experience e Plus. Per i più piccoli, che gareggiano con le vele CH3 e CH4, il Trofeo Nazionale Cadetti Kids.

WingFoil in Brasile

Intanto oggi a Jericoacoara, in Brasile, si disputano le due Medal Race della tappa conclusiva della Coppa del Mondo WingFoil. L’oristanese Maddalena Spanu (YC Costa Smeralda) è la grande favorita della gara femminile, suo fratello Nicolò (WC Cagliari) può essere la sorpresa di quella maschile.

