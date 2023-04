Al Poetto è già estate, folla in spiaggia 

I turisti affollano il centro, i cagliaritani il Poetto. Niente scuole, uffici chiusi, clima estivo (26 gradi): un richiamo irresistibile per migliaia di persone che dalla Prima Fermata all’ospedale Marino hanno preso d’assalto la spiaggia. Molti hanno approfittato per fare un bagno: «È fredda, ma ne vale la pena», dice Valentina Cabras. Tanti altri, invece, sono rimasti comodamente seduti nei tavolini dei chioschetti o sdraiati sul bagnasciuga, tanti in costume, per la prima tintarella. Nei chioschi della Prima Fermata ci sono solo posti in piedi, in tanti fanno la fila nella speranza di trovare un tavolo. «Tutto prenotato», ripetono i gestori. «Proviamo più avanti», dicono alcuni clienti. In spiaggia è un tappetto di asciugamani, sdraio e lettini aperti.

La folla è arrivata al Poetto lentamente: di primo mattino c’erano solo gli appassionati di jogging, i cicloamatori e chi voleva fare attività fisica, poi sono iniziati ad arrivare gruppi di giovani e famiglie a conquistare un posto in spiaggia. A metà mattina si sono formate lunghe code in viale Poetto e per entrare nei parcheggi e alle 11 non c’era più una sdraio libera nelle Fermate più gettonate. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA