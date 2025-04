Al Poetto e alla Fiera arriva Easterland con Tormento e soci 

Cambio di programma per Easterland, il festival inizialmente previsto solo all’Opera Beach del Poetto per Pasqua e Pasquetta. Domani l’evento è alla Fiera – in contemporanea con il dj set di Luca Agnelli – in uno stage dedicato dove si comincia alle 18 con i dj set di Far D e B Miken, poi il live del rapper Tormento, che attraverserà la sua carriera a partire dalla prima hit “Dimmi di sbagliato che c’è”, che lo fece conoscere al grande pubblico con i Sottotono insieme a Big Fish. A seguire, la musica latina di Bebecita con Roly, Manolo e le Bebecitas.

Confermata invece la scelta dell’Opera Beach del Poetto di Quartu per lunedì, 21 aprile: si parte dopo pranzo al Sunset Stage con il live dei Big Mama, poi dj set funky di Tixi fino al tramonto. Doppio stage dalle 20 in poi: main stage con dance anni ’90/’00 e l’animazione di Sandro Murru e suo Forever Young, insieme a dj Angioni. Ospite Carolina Marquez, voce della dance anni ’90. Nell’electro stage, musica elettronica con Dusty Kid, Carlo Whale e C_Sky.

Ingresso gratuito a tutte le serate con registrazione su operamusic.it

