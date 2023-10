Al Poetto con la metropolitana 

Uno sterminato convoglio di auto bloccate sotto il sole cocente: questo è il Poetto d’estate. Ma cambierà quando i cagliaritani - che sono magnetici, nel senso che non riescono a staccarsi dalla gabbia metallica dell’auto personale - si vedranno sfilare a fianco altri bagnanti nel fresco climatizzato della metropolitana leggera, che si sposterà veloce nel suo percorso riservato. E la osserveranno dagli abitacoli roventi di auto immobili che, quando finalmente riusciranno a raggiungere il lungomare, non sapranno dove parcheggiare.

Incaricata l’impresa

Uno scenario ancora non vicinissimo, il mare “in carrozza” (del trenino), ma che nei giorni scorsi ha compiuto il passo più importante: l’Arst, cui fa capo Metrocagliari, ha aggiudicato l’appalto da quasi 39 milioni di euro per portare le rotaie e l’elettrificazione nella tratta Bonaria-Poetto-Marina Piccola. L’ha vinta il consorzio d’imprese Medil, la stessa società che si è aggiudicata i lavori per l’ampliamento della metro di Sassari. Con quei 38 milioni 850mila 320 euro (ci sono anche 48 centesimi, per i fanatici della precisione), Medil dovrà occuparsi della progettazione definitiva ed esecutiva della tratta di Metrocagliari che condurrà alla spiaggia e al porticciolo turistico. I tempi sono incerti: «Dovrà esserci prima una Conferenza dei servizi, ci stiamo coordinando con il Comune», risponde Carlo Poledrini, direttore generale dell’Arst.

Tutte le voci

L’appalto prevede inoltre le forniture (dunque, la cifra complessiva comprende anche le spese per il materiale) e i lavori per la realizzazione del troncone che porterà cagliaritani e turisti al Poetto, e i diportisti a Marina Piccola. Dicendo addio, finalmente, alla complicatissima impresa di trovare una piazzola dove lasciare l’auto: da tempo, nella “spiaggia dei centomila” (il picco massimo di presenze estive), è stato ridotto il numero dei parcheggi. E i cagliaritani, in qualche modo allergici al trasporto pubblico, hanno continuato a raggiungere le varie zone della spiaggia col mezzo proprio invece che utilizzare i bus del Ctm.

Viale Cimitero-Bonaria

Già duecento milioni di euro (calcolati nella rimodulazione delle risorse ministeriali, stanno “correndo” sui tracciati per estendere i binari di Metrocagliari, e la cifra comprende anche il tratto viale Cimitero-Bonaria. A proposito di questo troncone, a quanto pare non sarà un nuovo “tappo” per il traffico come invece lo è stato piazza Repubblica: «Non vi saranno ulteriori limitazioni rispetto alla situazione attuale», conferma il dg Poledrini dalla sede dell’Azienda regionale sarda trasporti: «In questa fase si stanno definendo gli accordi con il Comune per individuare la soluzione migliore». Detto questo, le auto continueranno a muoversi a fianco al cantiere di viale Cimitero per portare i binari fino al camposanto di Bonaria. Il capitolato d’appalto prevede, per questa tratta, cinque mesi di lavoro: è una previsione, non una blanda speranza, ma poi basta un imprevisto per far saltare le scadenze. Com’è già accaduto.

Le altre tratte

Dunque, per Metrocagliari si lavora a realizzare un altro pezzetto, «attuando per quanto possibile la più consistente riduzione dei tempi per il troncone», precisa Poledrini. Meno certezze per le altre tratte: «Occorrerà attendere la riprogrammazione complessiva per ottenere la più consistente riduzione dei tempi. Per le altre tratte», aggiunge Poledrini, «la riprogrammazione è legata anche al coordinamento con gli altri cantieri aperti. Per il collegamento Policlinico-Sestu, per cui sono stanziati quaranta milioni di euro, è in corso la gara, ma i lavori dovranno essere completati entro il 2026».

