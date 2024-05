Al Planetario nasce la sala spazio-tempo 

“Da Albert Einstein a Einstein Telescope”. È il titolo dell’iniziativa in programma oggi alle 18 tra il Planetario e la sala Giorgio Pisano dell’Unione Sarda.

Proprio al Planetario sarà inaugurata una stanza dedicata al concetto dello spazio-tempo, formulato per la prima volta da Einstein nella sua teoria della relatività generale. L’installazione permanente andrà ad ampliare l'offerta dedicata alle scuole e a tutti i visitatori. «Si tratta di una sala dove sarà possibile percepire ciò che fa il corpo umano nello spazio-tempo, simulando il comportamento di stelle e buchi neri», anticipa Manuel Floris, direttore scientifico del Planetario de L’Unione Sarda. L’evento sarà suddiviso in tre parti. La prima, moderata dal giornalista Stefano Birocchi, sarà focalizzata soprattutto sul progetto Einstein Telescope e sulla candidatura del sito di Sos Enattos a ospitarlo, con gli interventi di Marica Branchesi (Gssi), Domenico D’Urso (Università di Sassari, responsabile ET Italia), Alessandro Cardini (direttore Infn Cagliari), Alberto Masoni (Infn Cagliari), Manuel Floris, e Sergio Zuncheddu (editore del gruppo L’Unione Sarda). Seguirà la presentazione dello spazio dedicato all’installazione dello spazio-tempo, che i presenti potranno sperimentare. Infine, sarà proiettato il video “L’Universo di Interstellar”, a cura di Manuel Floris.

RIPRODUZIONE RISERVATA